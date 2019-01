Objetivo: abdominales en forma

A estas alturas no es novedad decirte que enero va corriendo a paso firme y rápido, así que si estás decidido a eliminar todos los efectos que causó en tu peso y en tu apariencia el atracón de comida propio de las fiestas decembrinas, es hora de empezar.

Las excusas para no ejercitarnos siempre sobran y en realidad esto es algo normal, en primer lugar porque no es sencillo salir de la zona de confort y disponernos a someter nuestro cuerpo a ejercicios que en los primeros días provocarán dolores y molestias, en segundo lugar, implica cambiar nuestra rutina sedentaria y por último también conlleva inversión, porque si decidimos ir al gimnasio debemos pagar y también hacer un giro en los hábitos alimenticios, por lo cual deberemos comprar productos más saludables, que no necesariamente son baratos, para que el esfuerzo en el gym se complemente con la dieta y los resultados sean tangibles.

Para ayudarte un poco en esta misión, te daremos algunos tips para que podás trabajar tu abdomen y eliminar el exceso de grasa que a nadie le gusta.

Plancha sobre bosu

Lo primero que debés saber es que el bosu es una semiesfera de látex, con la que se logra potenciar tu equilibrio, aumentar tu fuerza y resistencia y mejorar tu postura corporal.

El sitio web refiere que los puntos claves de la posición son: tener la espalda recta, los brazos extendidos y la panza contraída. Bien afirmado sobre la herramienta, a la vez que se desarrolla la musculatura, se trabaja también la estabilidad corporal.

“Por lo exigente, la cantidad de series y repeticiones se determinará según cada individuo. Una planificación habitual comprende entre tres y cuatro vueltas, de 30 a 40 segundos cada una”, especifican.

Elevación de piernas

Este ejercicio es sumamente sencillo, no requiere ni siquiera ir al gimnasio porque podés practicarlo en casa, siempre con compromiso y disciplina.

Según el portal www.ejerciciosencasa.as.com para realizar estas abdominales tenés que acostarte en el suelo, colocar las manos debajo del glúteo, con las palmas apoyadas en el suelo. Una vez en esa posición levantá las piernas lentamente desde el suelo lo más rectas posible, con las rodillas bloqueadas.

Lo importante es mantener levantadas las piernas hasta que las plantas de los pies apunten al techo, teniendo las rodillas lo más extendidas que se pueda. Si no podés ponerlas en dicha posición, al menos intentá llevar las piernas lo más alto que podamos.

Luego bajá las piernas lentamente y de forma controlada, de nuevo, a la posición inicial. Repetí el ejercicio al menos 20 veces.

Plancha frontal dinámica

Para hablar de este ejercicio retomamos los consejos de www.ictiva.com, que nos plantea que está enfocado en desarrollar la musculatura abdominal.

Para realizarlo tenés que acostarte boca abajo, encima de la esterilla o colchoneta, apoyando las palmas de las manos con los brazos extendidos. Tus piernas deberán permanecer pegadas y la espalda recta durante todo el movimiento.

Bajá una pierna flexionando la rodilla y apoyándola en la esterilla. Luego hacé exactamente el mismo movimiento pero con la otra pierna. Una vez que tengás las dos piernas apoyadas en el suelo, en posición de cuadrupedia, regresá a la posición inicial volviendo a extender primero una pierna y luego la otra.