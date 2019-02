Los hombres más ricos del mundo y el amor

“Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor; y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios”, así empieza una conocida canción de compositor argentino Rodolfo Sciammarella, tantas veces versionada por artistas de todo el mundo.

Y es que, ¿se pueden reunir estas tres cosas, o al menos dos de ellas, en abundancia? Bueno, respecto al dinero y al amor, tal vez analizando la vida romántica de los hombres más ricos del mundo, salgamos de dudas.

El hombre más rico del mundo, el rostro detrás de Amazon, llevaba 25 años casado con la novelista Mackenzie S. Bezos. Un matrimonio que ahora llega a su fin. El propio Bezos lo anunció a través de Twitter: “hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas como amigos”, escribió.

Sin embargo, esta aparente ruptura amistosa fue puesta en entredicho cuando, la revista estadounidense “National Enquirer”, desveló que Bezos llevaba meses manteniendo una relación extramatrimonial con la presentadora mexicano-estadounidense Lauren Sánchez, casada a su vez

con el agente de talentos Patrick Whitesell desde 2005.

Según los chats filtrados, supuestamente pertenecientes a Jeff y Lauren, llevaban meses viajando juntos, intercambiando selfis subidos de tono, y mensajes picantes o románticos: “Te amo. Te lo demostraré con mi cuerpo, mis labios y mis ojos muy pronto”, es un ejemplo de uno de los que supuestamente habría enviado Bezos.

Una polémica a la que también se ha sumado el mismísimo Donald Trump, quien escribió en Twitter lo siguiente al respecto.

“Siento mucho escuchar las noticias de que Jeff ‘Bozo’ ha sido derribado por la competencia, cuyas informaciones, según tengo entendido, son mucho más fiables que las de su periódico enredador ‘The Amazon Post’”, dijo refiriéndose al “The Washington Post”, del que Bezos es accionista mayoritario y al que Trump acusó de malmeter contra él.

No obstante, y según la revista “People”, tanto Patrick como Mackenzie estaban enterados de la relación extramatrimonial que mantenían sus respectivos cónyuges. Una relación que, supuestamente, comenzó meses antes de que los Bezos, en septiembre de 2018, celebraran sus 25 años de matrimonio.

“El mundo acaba de enterarse, pero eso ha tenido cero impacto en su relación: nunca habían sido tan fuertes”, habría afirmado a la revista una fuente cercana a la pareja.

Sea cierto o no, lo que sí es un hecho es que, según “Forbes”, tras este divorcio, Mackenzie Tuttle (su apellido de soltera) pasará a ser la mujer más rica del mundo y la quinta persona en la lista de multimillonarios.

Bill gates: matrimonio de plata

En el dorso de la moneda tenemos al otro hombre más rico del mundo quien, a lo largo de 2018, fue alternándose en el podio con Bezos y que lo ha liderado durante años: Bill Gates, el hombre detrás de Microsoft y uno de los filántropos más famosos del mundo.

A comienzos del 2019, su esposa Melinda le felicitaba por esos 25 años casados (los mismos que Jeff y Mackenzie), también a través de Twitter “Veinticinco años y tres niños después, seguimos riéndonos juntos a carcajadas”. Bill Gates respondió por la misma red social: “no puedo esperar a pasar otros 25 años más riéndonos juntos”.

En su Instagram, donde Melinda publicó el vídeo del día de la boda en el que Bill Gates cortaba la tarta nupcial y ella sale riendo a carcajadas, confesó un secreto sobre la escena, cuya instantánea en blanco y negro publicó en Twitter.

“Te dijimos que era hora de cortar el pastel. Pensaste que eso significaba que tenías que cortar una porción para cada invitado e hiciste algunos cálculos asombrosamente rápidos para saber cómo de grande debía ser cada trozo”, explicó Melinda.

“Este es el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, y también en el que te diste cuenta de que el pastel tenía un centro de cartón y me había olvidado de mencionarlo” añadió, para después añadir: “pensé que mi corazón estaba lleno esa noche, pero los últimos 25 años me han enseñado lo lleno que puede llegar a estar”.

La fortuna del matrimonio Gates es la mayor del mundo (unos 93.000 millones de dólares en patrimonio), y juntos gestionan la organización benéfica más grande del planeta, la Fundación Bill y Melinda Gates. Ya han donado unos 36.000 millones de dólares en acciones para este proyecto.

Fue la filantropía lo que unió a esta pareja. Aunque ella era una empleada de Gates, a quien él le pidió una cita, su matrimonio vino después de que el magnate recorriera la pobreza extrema durante un viaje a África en 1993. Meses después, en enero de 1994, contrajeron nupcias en una Isla de Hawai alquilada por Bill para mantener su privacidad.

Ambos valoran del otro la generosidad, y coinciden en ello. “No era justo que tuviéramos tanta riqueza mientras miles de millones de personas tienen tan poco”, escribió a este respecto la pareja en una de las últimas cartas de la Fundación.

Más amores ricos

Pero Bill Gates y Jeff Bezos son solo dos de los hombres más ricos del mundo. Dos caras de una misma moneda: la de 25 años de matrimonio, uno que continúa y otro que llega a su fin. La situación de otros de los hombres más ricos del mundo es distinta según el caso.

Warren Buffett

El CEO de Berkshire Hathaway y tercer hombre más rico del mundo está casado, desde 2006, con Astrid Menks. No obstante, su gran amor fue Susan Thompson, con quien estuvo casado desde 1952, hasta que se divorció en 1977.

Según su biografía, a Warren Buffett esta ruptura le afectó enormemente. Pero no se separaron, sino que permanecieron juntos… Y también junto a Astrid, a la que Susan le presentó en 1978 (era su mejor amiga), con quien empezó a vivir en Omaha.

Los tres firmaban las tarjetas navideñas en conjunto, los tres. Susan falleció en 2004 de un cáncer de garganta y Warren quedó tan afectado que no pudo asistir a su funeral. En 2006, en casa de la hija de ambos, Susie Buffett, el millonario contrajo matrimonio con Astrid.

Bernard Arnault

¿Le suena Louis Vuitton? Bernard Arnault, según la revista Forbes es el cuarto hombre más rico del mundo y el primero de la Unión Europea. Es el dueño del grupo LVMH de artículos de lujo, donde además de Vuitton se encuentran marcas como el champán Moët & Chandon.

Arnault estuvo casado primero con Anne Dewavrin desde 1977 hasta 1990, con quien tuvo dos hijos. Ha tenido otros tres con su segunda esposa, la pianista canadiense Hélène Mercier-Arnault, con quien se casó en 1992.

Mark Zuckerberg: Al artífice detrás de la plataforma Facebook, es el quinto hombre más rico del planeta. Está casado desde el año 2012 con Priscilla Chan, de origen chino, a la que conoció en la Universidad estadounidense de Harvard y con la que comenzó a salir en 2003. El matrimonio tiene dos hijos.

Amancio Ortega

El dueño del imperio textil Inditex es el hombre más rico de España. Sobre su vida personal siempre ha sido muy reservado, pero se sabe que estuvo casado con Rosalía Mera de 1966 a 1986, con la que tuvo dos hijos.

En el año 2001 se casó con Flora Pérez Marcote, con la que tiene otra hija. Además el potentado de la ropa tiene ya cuatro nietos.

Carlos Slim

Es el hombre más rico de Latinoamérica, dueño de Telmex, la empresa de telecomunicaciones con sede en México D.F. y de la Fundación Carlos Slim. Se casó con Soumaya Domit en 1967, y enviudó en 1999. Tuvieron seis hijos.

Charles y David Koch

Son los dueños de industrias Koch. Los hermanos Charles y David suman, juntos, la tercera fortuna de Estados Unidos con un conglomerado industrial impresionante y se caracterizan por tener un perfil bajo con los medios.

Sin embargo, ambos están casados. David con Julia Margaret Flesher desde 1996, y tiene tres hijos. Charles tiene dos hijos con su esposa Liz, con la que se casó en 1972.

Larry Ellison

Es el cofundador de Oracle y dueño de la décima fortuna mundial. No parece haber tenido la misma estabilidad en el amor que en los negocios: ha pasado por nada más y nada menos que cuatro matrimonios.

Su primera esposa fue Adda Quinn, con quien se casó 1967 y se divorció en 1974. Durante un año, de 1977 a 1978, estuvo casado con Nancy Wheeler Jenkins. Con Barbara Boothe, cuyo matrimonio duró de 1983 a 1986, tuvo dos hijos. Su última esposa fue la novelista M

elanie Craft, con la que se casó en 2003 y se divorció en 2010.