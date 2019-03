Mitos y creencias de la sexualidad masculina

No todo lo que se dice es cierto y aplica para muchos aspectos de la vida, sobre todo para la sexualidad, que usualmente es un tema del que muy poco se habla y para el que no hay mucha libertad de expresión en nuestra sociedad. Lo cual no debe ser un pretexto para explorar responsablemente la sexualidad.

Hay algunos mitos y creencias erróneas sobre la sexualidad masculina, según lo que plantea la revista Moi.

Deben tener la iniciativa

Ellos deben empezar el acercamiento con un juego previo y llevar el mando durante la relación sexual. ¡Falso! Al hombre también le gusta dejarse conquistar y ser explorado. Lo mejor es que la iniciativa sea compartida.

Tienen ganas todo el tiempo

Existe el concepto de que el hombre vive con ganas todo el tipo y eso no es así. En una encuesta realizada por el sitio web Moi, los hombres manifestaron que no todo el tiempo están dispuestos a tener relaciones sexuales, sobre todo cuando tienen problemas o se sienten aturdidos.

El estrés del día, el agotamiento, la falta de ganas o incluso el enfriamiento sexual de la pareja afectan la relación, así que lo mejor es comunicarlo.

Son débiles, por eso son infieles

“El hombre está programado para el sexo, como una especie de robot, no puede negarse y, si se le pone delante la oportunidad, no será capaz de rechazarla. Por tanto, son infieles por naturaleza” ¡Mentira! Los hombres sí pueden resistirse a la tentación al igual que una mujer. Las estadísticas afirman que no son más infieles que las mujeres y, por supuesto, tampoco están más justificados que ellas ante un engaño.

El tamaño

Este es el mito por excelencia y a muchos les preocupa. Erróneamente se cree que “las mujeres los prefieren con mayor tamaño”, pero no es más que una falsa creencia. Así qué, hombres pueden sentirse tranquilos con su paquete.

Un pene excesivamente grande es anatómicamente incómodo para la mujer a la hora de la intimidad. Además, la zona más placentera está en el primer tercio de la vagina.

El fuerte

“El hombre nunca falla” ¡es totalmente falso! El cuerpo no es una máquina y la erección no siempre se mantiene aunque haya excitación sicológica. No sos “menos hombre” porque en algún momento te sintás indispuesto.

Les gusta todo

La sexualidad masculina es compleja y satisfacer a un hombre no tiene porqué ser fácil. No tengás vergüenza de aclarar cuando algo no te gusta, o tus preferencias. Esto es parte de permitirte explorar tu sexualidad y nada mejor que hablar con tu pareja de lo que te gusta y te da placer.