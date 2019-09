Metrosexualidad, una conducta positiva para el hombre moderno

La modernidad no solo se traduce en nuevos sistemas de construcción, en adelantos tecnológicos, avances en la medicina y la conquista de nuevas galaxias, sino que también forma parte de cómo el hombre quiere verse como sinónimo de evolución.

Basta ver fotografías de diversas épocas para atestiguar cómo cada década o generación decidió adoptar un look específico, no obstante, en la actualidad vivimos frente a diversas tendencias aunque en el caso de nuestro país aún no se da cabida ampliamente a un hombre moderno o metrosexual.

¿Qué entendemos por metrosexual? La respuesta a esta interrogante es que el término hace referencia a aquella persona que se preocupa mucho por su imagen, aquella persona que invierte tiempo para verse y sentirse bien.

No podemos perder de vista que por lo general quienes siempre están al tanto de lo qué pasa en el mundo de la moda son las mujeres, sin embargo, un hombre metrosexual puede llegar a estar más al tanto de lo que ocurre con las tendencias de moda sobre vestuario, cortes de cabello o marcas que sean las más elegantes a la hora de elegir el atuendo ideal para ocasiones importantes.

Impacto

Generalmente creemos que solo podemos encontrar a los “metrosexuales” por Europa u otros países que están más conectados con la moda y eso es erróneo, puesto que el buen gusto no tiene raíces geográficas.

Para muchos, la metrosexualidad es una conducta extraña, pero en realidad es simplemente verse y sentirse seguro todo el tiempo y querer estar al tanto de las nuevas tendencias.

Es importante señalar que no hay una edad específica para ser metrosexual, pues hay que reconocer que además de verse bien, un hombre que cuida de su imagen proyecta positividad en su vida privada y profesional.

Si sos un metrosexual, podés sentirte completamente seguro y seguir cuidando tu imagen personal, porque es algo normal y de provecho para tu autoestima y proyección.

Modelos: Edson Bonilla y Víctor Arellano

Estilismo: Juan Brenes salón