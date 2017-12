Josué Obando es un joven dinámico, creativo y apasionado por el arte. A través de las brochas y las sombras, ha alcanzado un gran reconocimiento entre el gremio de maquillistas en Nicaragua.

Hace unos meses, Obando compartió en un En Vivo transmitido en la página de Facebook de El Nuevo Diario, un tutorial de maquillaje que alcanzó más de 20 mil reproducciones y decenas de comentarios, unos más positivos que otros.

Conversamos con el nica quien nos comparte en esta entrada un poco de su pasión por el universo del maquillaje.

¿Qué significa el maquillaje para vos?

Hubo un momento en mi vida en el que vi el maquillaje como arte, como un método de relajación o desahogo en los momentos más estresantes, porque así veo yo el maquillaje, como un arte el cual puedo expresar y explotar mi creatividad porque yo tengo un lema que dice "Los rostros son como un lienzo en blanco el cual con el maquillaje hago arte en ellos".

Hay quienes critican el que hayas aprendido con tutoriales, ¿qué podes decir ante estos comentarios?

No veo por qué la negatividad hacia el aprender por medio de tutoriales en Youtube, cualquiera puede comenzar por ese medio, luego pulirse y tomar otros medios como clases de maquillaje profesional. La forma empírica en el que se aprende por medio de Youtube para quienes ya tienen el talento se les hace muy fácil, porque es algo que ya la traía, es como un don. Nadie nace con un título de maquillista, todos comenzamos desde cero.

¿Te has sentido limitado a la hora de maquillar un rostro?

En el maquillaje Jamás hay limitación, puesto que siempre están saliendo nuevas tendencias en el maquillaje el cual siempre hay nuevas técnicas para realzar la belleza de la mujer.

Tener un cutis saludable es indispensable para que un maquillaje se vea hermoso, en particular vos, cómo cuidas tu rostro

El cuido del rostro es muy importante para que el maquillaje se pueda ver impecable. Para empezar yo cuido mi rostro con productos naturales que en lo personal es lo mejor, y claro una que otra crema hidratante de farmacia. Exfolio mi cara con un exfoliante a base de Coco para eliminar células y piel muerta del rostro y claros , retirando la saturación de restos de maquillaje que por razones claras siempre quedan acumuladas, realizo mascarillas de Avena , Leche , Miel y gotitas de Limón una o dos veces por semana por las noches porque si la hago por el día puede que el sol manche mi piel por el limón aplicado. Esto ayuda a aclarar mi piel por la leche y el Limón, y la Avena y la Miel sirven para humectar profundamente la piel ya que el limón tiende a secarla.

Y a la hora del maquillaje preparo mi piel, exfoliándola y utilizando cremas humectantes, mi prebase favorita o si acaso me maquillo por el día mi respectivo bloqueador solar antes de mi rutina de makeup.

¿Cuáles han sido tus inspiraciones favoritas a desarrollar dentro de tus trabajos?

Mis inspiraciones han sido muchas personas grandes en el mundo del maquillaje sin duda alguna con mucho talento dignas de admirar y un ejemplo a seguír, por que al ver el amor con el que hacen su trabajo me motiva cada dia más y claro , me motiva el solo saber que con mis manos puedo construir sonrisas en mujeres al verse al espejo y verse aún más bellas de lo son, porque yo solo me tomo el trabajo de destacarles la belleza , con lo bella que son las nicaragüenses.

¿Has tenido la oportunidad de maquillar a alguna personalidad nica?

La primera celebridad nica fue la bellísima Shantall Lacayo.

¿A quién soñas con maquillar?

Me encantaría demasiado poder tener la oportunidad de que mis brochas y pinceles hagan su trabajo y puedan tocar el bello rostro de Nasstaja Bolívar.

¿Y para vos cuál es el aporte del maquillaje en el mundo?

El maquillaje aporta mucha seguridad y confianza para quienes lo usan, es cierto que solo es un accesorio, pero al realzar la bellezas con este, pasa que con el maquillaje todas nos sentimos más seguras de nosotras mismas, con más autoestima.