Ya sabemos que el maquillaje no combina con las rutinas del gym ni con tus sesiones de ejercicios, sin importar la disciplina que sea, no obstante, eso no significa que debés perder el estilo y el glamour al poner tu cuerpo en movimiento, por lo tanto, es importante que cuidés los atuendos que utilizás para mantenerte en forma.

Estamos en el pleno auge de la vida Fitness, por lo que las grandes marcas de ropa deportiva están apostando por introducir atuendos que combinen comodidad y tecnología para implantar una moda que marque las tendencias.

En esta edición te mostramos, con ayuda de Hellen Sandoval, de Chic Boutique, algunos conjuntos de la línea deportiva “Work Out”, de Chamela, que se caracterizan por sus llamativos estampados y por incluir reguladores de temperatura corporal en cada diseño.

1 Pantalón morado con mensaje

Pantalón vino con mensaje motivacional en lateral derecho “Despierta y entrena”, elaborado en poliamida, fibra avanzada que regula la temperatura corporal. Top gris con silueta semiajustada con top interno que controla y ajusta, corte atlético en posterior, fibra liviana, suave y transpirable.

2 Set negro con chaqueta estampada

Chaqueta deportiva elaborada en lycra con cuello alto y cierre frontal. Bolsillos sobrepuestos tipo canguro. Con tecnología que regula la temperatura corporal y brinda secado rápido. Top deportivo elaborado en poliamida, sin arco para brindarte mayor comodidad, cuenta con copas removibles suaves y delgadas que no se marcan. Y pantalón tipo leggins, con pretina ancha con elástico interno y fibras inteligentes que regulan la temperatura corporal. Set perfecto que no debe de faltar en tu clóset, para cualquier disciplina que realices.

3 Set gris

Brassier deportivo elaborado en nylon, con estructura interna en powernet para moldear y ajustar, sin arco, copa blanda en espuma que moldea el busto. Pantalón gris con toques de color neón que regula la temperatura corporal, absorbe el sudor y lo evapora.

4Set rosado neón

Brassier deportivo y pantalón coral neón ambos con estampado. Conjunto idóneo para realizar cualquier tipo de actividad física, con tecnología que regula la temperatura corporal para mayor confort.