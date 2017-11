Brochas ovaladas «toothbrush»: cómo y para qué se usan

Sirven para aplicar todo tipo de productos, tanto fluidos como en polvo, y levantan pasiones y odios a partes iguales. Descubre todo lo que tienes que saber sobre las brochas.

Puede que las hayas visto en YouTube o en alguna tienda pero no te hayas atrevido a comprarlas porque no sabes muy bien cómo o para qué se usan. Lo cierto es que no son una novedad, pero desde que MAC lanzó las Masterclass brushes a finales de 2013, este tipo de brochas ovaladas ha ido ganando adeptos e imitadores «low cost». De hecho, la marca Artis lanzó al año siguiente una colección de brochas ovaladas de diferentes tamaños y formas con aún mejores prestaciones. Marcas como Missha o Etude House también lanzaron posteriormente sus clones.

Brochas ovaladas de MAC y Artis Características

Las brochas ovaladas, popularmente conocidas como «toothbrush», porque su forma nos recuerda la de un cepillo de dientes, se caracterizan por tener un cabezal muy tupido, con gran densidad de pelo sintético y muy flexible. Están diseñadas para dosificar el producto sobre la piel de manera uniforme, permitiendo un acabado más natural, similar al de las esponjas de maquillaje o al de las brochas tipo mofeta. Su mango ergonómico es ligero y flexible, y en ocasiones cuentan con un cabezal inclinado para adaptarse mejor a cada una de las curvas del rostro (o del cuerpo).

Usos de las brochas ovaladas

Este tipo de brochas se usa para aplicar todo tipo de productos: desde en crema hasta en polvo, pasando por los fluidos. Y no solo hablamos de maquillaje, ya que hay quienes aplican sus tratamientos faciales con ayuda de estas brochas ovales para conseguir una mejor penetración y un ligero efecto masaje.

Como habrás comprobado ya, las brochas «toothbrush» son apropiadas para aplicar sobre la piel hidratantes, BB cream, bases de maquillaje, correctores, contornos, coloretes, iluminadores e incluso sombras de ojos (con las brochas de menor tamaño).

Mantenimiento

Las brochas ovaladas se limpian como cualquier otra brocha o pincel de maquillaje, aunque requieren un mayor esfuerzo debido la concentración del pelo en el cabezal. Sumérgelas en agua para empapar por completo las cerdas y después frótalas con paciencia sobre una superficie rugosa de silicona con unas gotas de jabón neutro para eliminar el maquillaje. Aclara para retirar los restos de jabón y repite la operación hasta que queden impecables. Después, déjalas secar en posición horizontal con las cerdas hacia abajo.

Sin embargo, las brochas ovaladas de Artis cuentan con un paño de microfibra pensado para limpiarlas sobre la marcha, incluso cuando nos estamos maquillando y queremos cambiar de producto usando la misma brocha:

La marca asegura que este producto de limpieza está tratado para eliminar los gérmenes que a menudo se acumulan en las brochas de maquillaje, con lo que, además de limpiar, desinfecta.

¿Brocha ovalada, mofeta, lengua de gato o esponja? Es una pregunta a la que solo podrás responder tú misma. Las cuatro herramientas sirven, sobre todo, para aplicar la base de maquillaje con la mayor uniformidad posible. La esponja sería quizá la que ofrece un acabado más natural y, por tanto, menos cubriente, mientras que la brocha ovalada permite una cobertura mayor, similar a la de la mofeta, pero inferior en general a la que ofrece la lengua de gato. Es decir, en orden de mayor a menor cobertura: lengua de gato, ovalada, mofeta y esponja.