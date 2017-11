¡Corte a la medida!

Cambiá de look y lucí radiante, cortá tu cabello de forma diferente y espectacular, a la medida y forma de tus facciones faciales. Tenés que tener en cuenta qué tipo de rostro poseés antes de ir al salón de belleza. Los cortes de cabello transforman tu rostro resaltando los ángulos faciales que muestran lo mejor de vos y ocultando los que en muchas ocasiones no nos gustan al vernos al espejo. Un corte de cabello transforma tu rostro, elige sabiamente tu nuevo look.

Lo primero que hay que saber es qué tipo de rostro poseemos, tomate una selfie de manera natural sin sonreír.

Corazón

Si tu barbilla termina en pico la forma de tu cara es de corazón, dale un giro de 360 grados a tu look y cortá tu cabello al estilo Pixie con flequillo al costado, peinate el flequillo hacia un lado, de esa manera en tu rostro se suavizarán los rasgos duros y se destacarán tus ojos.

Cuadrada

Si tu barbilla es angular tu rostro tiene forma cuadrada, el corte ideal es el Bob en capas cortas, a la altura de la barbilla, despeiná las capas, de esa manera la atención se desvía de la mandíbula y muestra las bellas facciones de tu rostro.

Ovalada

Si tu cara es más larga que ancha tu rostro tiene forma ovalada, sacale todo el provecho a tu rostro con el corte Bob a la altura de los hombros y el flequillo al costado, tu rostro se hace menos alargado y le da suavidad a las formas de tu rostro.

Redonda

Si tu cara es tan larga como ancha, la forma de tu rostro es redonda, el corte que mejor se acomoda a tu cara es un corte asimétrico irregular con distintas longitudes, este look marca la mandíbula haciendo ver tu rostro menos redondo.

Siempre es bueno escuchar la opinión de un profesional, preguntale a tu estilista qué tipo de corte te recomienda. ¡Lucí espectacular y radiante!