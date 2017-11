Maritza Rivas materializó su sueño como emprendedora

Maritza Rivas es uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional. Se define como una mujer positiva, a la que le gusta disfrutar de la vida, y alguien que trata de enfocarse en su trabajo y en su familia, es muy espontánea, confiesa que no le gusta planificar todas las cosas, prefiere que estas fluyan, aunque sí trata de organizarse para que todo salga bien.

“El Look del Día” nació hace tres años y medio como una tienda digital en la que las mujeres nicas encuentran una opción para que todas las personas elijan las prendas que podrán utilizar en su día a día o para algún evento en especial en el que se quieran sentir cómodas y especiales según su propio estilo.

En cuanto a qué la motivó a emprender de esta manera señala que cuando entró a la televisión hace cuatro años sintió la necesidad de empezar algo propio y no limitarse a seguir posesionando un estereotipo de moda o alguna forma en específico para vestirse.

“Yo quería ser un poco más abierta con las opciones que ofrezco, aunque debo reconocer que enseño lo que a mí me gusta y lo que me parece bonito, aunque no me gusta seguir un patrón de algo en particular ni promover una cosa en específico que esté de moda, sino que son diferentes estilos es en el Look del Día”, señala.

Acogida

Rivas reconoce que la tienda virtual ha tenido una buena aceptación al punto que le permitió ahorrar para poder crear la tienda física en la que las clientas puedan tallarse, ver las prendas, olerlas, etcétera.

Además de su emprendimiento, Rivas trabaja como influencers en sus redes sociales, ya que diversas marcas le contratan para promover algunos productos y situaciones, así como eventos.

“Ser madre es mi principal trabajo. Trato de tomarme mi tiempo en cada uno de mis trabajos aunque en este momento estoy un poco abrumada porque siento que estoy muy ocupada, necesito dedicar tiempo a mi hija y a mí, pero son preocupaciones temporales”, comparte.

Proyecciones

Tiene de todo: accesorios, ropa interior, bodysuits, camisas, pantalones, vestidos, overoles, sandalias, tenis, cosmetiqueras, “me gusta que las cosas tengan su peculiaridad, que llame la atención de las mujeres, que es en lo que se ha especializado El Look del Día, que siempre trae cosas diferentes que no pueden encontrar en otros lugares. Pueden encontrar desde cosas de verano hasta cosas para eventos de noche”.

Entre las metas de cara a 2018 tiene establecer y posicionar bien El Look del Día, poder organizarse para poder seguir creciendo, hacerlo “pasito a pasito, suave, suavecito como dice la canción” para no abrumarse también, porque en lo personal le gusta irlo viviendo, experimentándolo, que las personas puedan constatarlo, siempre escucho comentarios y recomendaciones de quienes ya están en este mundo.

Cabe señalar que está incluyendo el look del día nica, “viene la parte deportiva, tenemos la línea de cardio workout que es de Grethel Gurdián, hecho y diseñado aquí en Nicaragua, tenemos los accesorios que son hechos a mano por María Reneé, una diseñadora matagalpina, y esos son los productos que tenemos actualmente nicas y también vamos a incluir lo que es la marca Mano, que es moda reciclada, que empezamos a ofrecerla esta semana”.