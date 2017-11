El toque final de todo maquillaje es el rubor, esa expresión de color rosácea que nos hace lucir unas mejillas coloreadas, naturales y frescas ¿querés lograr ese efecto en tu rostro? ¡sí podés! la única regla es que elijás el rubor adecuado para el tono de tu piel y que lo utilicés con justa medida. Con una sola aplicación podemos lucir muy femeninas y proyectar una expresión enternecedora, el objetivo es buscar que el efecto del blush se vea natural, algo así como cuando te ruborizás después de recibir un comentario picarón, comenta la maquillista profesional de Sofía Salon, Xenia Ubilla.

Conocido en el mercado del maquillaje como colorete, blush e incluso rubor, este producto es el encargado de darle dimensión y color al rostro, a través de diferentes técnicas, el rubor puede afinar el contorno de la cara, darle luz y brillo. El blush puede tener una vida útil de 12 a 18 meses, por lo que es un producto que nos puede durar para rato.

Las texturas

“En forma de polvo, crema o líquido, esas son las presentaciones en las que podemos encontrar el rubor; la versión en polvo es más común y la que más duración tiene en la piel”, indica Ubilla. Los polvos, además de ser más duraderos, son recomendados especialmente para aquellas pieles grasas. Para aplicarlo, se aconseja usar una brocha de mango largo para poder manejarla de manera correcta, propiamente se debe elegir una brocha más angular para aplicar el rubor. Este tipo de brocha tiene más precisión, dándole más contorno al rostro.

Las cremas o mouse son livianas y húmedas, especiales para pieles secas y épocas de calor. Además, son ideales para las mujeres que tienen más de 40 años, porque gracias a su textura, las primeras señales de la edad no se podrán remarcar. También están aconsejadas para pieles sin manchas. Con respecto a su aplicación, el rubor en crema se debe aplicar con una esponja de látex y esfumar con las yemas de los dedos. Las cremas precisan de una especial atención, ya que son propensas a generar manchas indeseadas si no se esfuman bien. La única desventaja es que no dura mucho, pero sí da un acabado muy natural.

El tono a elegir

A la hora de decidirse entre un rubor con acabado mate o satinado, hay que tener en cuenta lo siguiente: para mujeres con pieles muy oleosas o maduras, se recomienda el acabado mate, ya que evita el exceso de brillo y marca menos las arrugas. En cambio, para rostros juveniles, las texturas satinadas suman luz y frescura. En reglas generales, la gama de los rosados hace un buen equipo con las pieles blancas y para las pieles más oscuras u oliva, se recomienda los diferentes tonos de beige y coral. Según menciona Ubilla, la tendencia actual es que está destacando el blush en colores potentes como el fucsia y el anaranjado, con distintas texturas y formatos que se acomodan a todos los tipos de piel. Como truco, si no disponés de un rubor a mano, podés reemplazar este por un labial, aplicándolo de manera suave, o bien, usar una sombra y aplicarla como si fuera blush en polvo.

La técnica

La mejor manera de lograr destacar tu colorete es aplicándolo después de maquillarte los ojos o incluso después de maquillarte por completo, porque así vas a poder tener una mejor visión de cuánto debés ponerte. Al terminar, aplicá polvo translúcido para que tu rubor dure por más tiempo, recomienda la experta en maquillaje. Ya te habíamos mencionado que el colorete en polvo debe ser aplicado con una brocha, misma que debés situar sobre el hueso del pómulo, haciendo movimientos circulares desde el nacimiento del pelo, a la altura de la oreja para luego desplazarla hasta la mejilla.

“Sonreír” es otra técnica sencilla para aplicar el colorete, porque así vas a enfatizar las manzanas de tus mejillas. Aplicá el colorete en el centro de esta y comenzá a difuminar hacia arriba con dirección a tus orejas, para que el efecto se vea menos estructurado. En caso de que vayás a utilizar colorete en polvo, cuando pasés la brocha por tu colorete, no olvidés darle unos ligeros golpes contra tu mano para retirar el exceso de polvo y evitar partículas regadas por todo tu rostro.