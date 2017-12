Kathia Sehtman: “La calidad no es una prioridad, es un eje transversal”

Kathia Sehtman tiene ese temple de las mujeres fuertes de carácter, seguras de sí mismas y que no se dejan vencer por los obstáculos que encuentran. Estudió Ingeniería Industrial, luego Administración de Empresas y en su hoja de vida laboral se destaca su experiencia en telecomunicaciones y la industria bancaria; sin embargo, los últimos 20 años los ha dedicado a la labor educativa en la Universidad del Valle, donde primero fungió como directora de Mercadeo y desde hace 7 años como rectora. Conozcamos un poco del trabajo y personalidad de esta dinámica mujer.

¿Cómo valora su experiencia al frente de esta universidad?

La verdad es que cuando yo era joven no pensaba trabajar en educación, no creo que todos los que estemos en esta labor desde un inicio hayamos pensado, conocido o sabido de lo bello que es la educación para el país. Empecé hace 20 años acá y desde el punto de vista personal lo puedo valorar como un trabajo que me ha dado una satisfacción personal muy grande, porque uno trabaja con gente todo el tiempo, se siente útil a la sociedad, ve los resultados de su trabajo, porque vamos viendo a los graduados, sus vidas y cuando han pasado 20 años, me parece mentira que ya estamos recibiendo a los hijos de los graduados.

Como rectora, ¿cuáles son las prioridades que tiene actualmente?

Hay varios puntos estratégicos a seguir, el país ha crecido mucho en cobertura, la calidad es algo que no lo tenemos como prioridad, es un eje transversal, algo en lo que siempre estamos trabajando, en todos los procesos de calidad y certificaciones. Nos hemos certificado ya en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y hemos llevado tres con las Asociaciones de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá, (Auprica).

Otro reto muy importante es la parte del relevo generacional, le hablo a la junta directiva y a mis colaboradores, que todos estamos entre los 50-60 años, un relevo generacional es muy importante y creo que ahorita con mayor razón, hablamos también de la virtualización, los muchachos hoy en día, en la parte tecnológica muchas veces van delante de los profesores y eso es un reto que tenemos.

¿Cuáles son las carreras que ofrece UNIVALLE?

Administración de Empresas, Mercadeo, Banca y Finanzas, Turismo, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Inglés, Contabilidad Profesional, Arquitectura, Ingeniería en Sistemas, y en la parte de diseño, somos la única universidad que desde hace muchos años tiene Diseño de Modas, entre otras.

¿Qué planes hay sobre nuevas carreras?

Estamos abriendo dos nuevas carreras este año, somos bastante tradicionales en eso, tratamos de dar los pasos muy certeramente, tenemos que ver que haya demanda laboral o que haya deseo de los estudiantes, este año estaremos abriendo una doble titulación que tiene una duración de casi 6 años, pero egresan con dos títulos, uno es Licenciatura en Educación Inicial, para preescolar y el otro es Inglés Profesional, donde las personas salen capacitadas para ser profesores de los colegios bilingües, pero también salen preparados para poner su propia academia de inglés o para poner su propio preescolar, hay mucho campo, lo que no tenemos es mucho profesional preparado.

¿Tienen planes para ofrecer carreras en línea?

No, no tenemos ningún plan, pero nosotros estamos bastante enfocados y apostando a la virtualización en un sentido de apoyo a la educación que ya tenemos hoy en día, pero así como una carrera completa no. En lo personal creo que la parte presencial es bien importante, pero sí podemos apoyarlos con algunas clases, sobre todo a nivel de maestría o postgrado.

¿Cuál considera que es la principal limitante de Nicaragua para su desarrollo?

La educación, creo que tenemos que trabajar mucho en la parte de la educación de nuestro país, tenemos gente bella, con mucha iniciativa, creatividad, ahorita hemos visto un sinnúmero de concursos que ha habido sobre innovación, apps en tecnología y los muchachos nicaragüenses han ganado un espacio significativo dentro del país y a nivel latinoamericano, ganando varios concursos.

¿Qué tipo de planes de becas tiene la Universidad del Valle?

La Universidad del Valle es una universidad privada, dependemos de nuestros propios recursos, por lo que no nos permite ofrecer una gran cantidad de becas, pero sí, tenemos becas académicas, deportivas y culturales, pocas, pero tenemos.

¿Qué valora usted para escoger a un colaborador?

Valoro muchas cosas, las ganas, veo la pasión con que quieren realizar su trabajo, valoro mucho lo que piensan de la educación, lo que piensan de los jóvenes, que sean honestos, tomo mucho en cuenta la educación integral, obviamente también la parte de la preparación académica que tienen que traer.

¿Por qué razones elegir la Universidad del Valle?

Yo creo que es una excelente opción, sobre todo la parte de la atención personalizada, tratamos de ver a cada persona no como un número sino como un individuo y ver sus necesidades, sus preferencias y su parte académica, irlos guiando hacia la adquisición de sus propias metas, desarrollándolos poco a poco de acuerdo a sus capacidades y habilidades.

¿Cómo se define usted en pocas palabras?

Creo que soy una mujer positiva, con mucha energía, que amo a mi familia y que confío en mí misma y en los demás a través de Dios.