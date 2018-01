Moda con raíces autóctonas de Annie Chajín

La belleza de los tejidos autóctonos, la nobleza de semillas como la tagua y el colorido que caracteriza a los trajes folclóricos de las diversas regiones de Latinoamérica dan vida a las diversas colecciones tanto de ropa como de accesorios de Annie Chajín.

Chajín es una diseñadora de origen panameño que desde hace algunos años está vinculada con nuestro país, ya que en tres ocasiones ha participado en las pasarelas de Nicaragua Diseña, además, hace cinco meses decidió radicar en Masaya.

“Estudio sobre la cultura de Nicaragua y me vine a Masaya porque es la cuna del folclor. Soy bailarina de danzas folclóricas panameñas, desde los 8 años, y luego he estudiado la cultura de otros países debido a mi perfil profesional, porque en Estados Unidos cursé la carrera de Estudios Internacionales con énfasis en Latinoamérica. Estando en Nicaragua he podido aprender mejor las técnicas artesanales en barrio San Juan con las hamacas. Tengo Monimbó que trabaja el cuero”, comparte.

Actualmente Chajín está trabajando sombreros, carteras, artículos con hilo de hamaca, cuero y pedrería, aunque reconoce que su producto fuerte son los aretes.

Te interesa: A relucir con accesorios

La aceptación de su trabajo asegura que ha sido muy buena, también comparte que sus pasarelas tienen excelente acogida porque afirma que a la gente le gusta el colorido que ella imprime a sus piezas. La visitamos en su taller y te compartimos algunos de sus diseños para que los podás incorporar a tu look este 2018.