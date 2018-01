Las mujeres aman los zapatos es una frase muy conocida, pero quizás su complemento perfecto es… y los bolsos también. En el armario de una mujer no solo hay ropa, también hay bolsos en variedad de estilos, colores y funciones, porque aunque para muchos todos sirven para lo mismo, en la práctica, la realidad es otra. Hay bolsos para el día a día, para fiestas, para compras, para maquillaje, sus posibilidades de uso son tan variados que resulta difícil nombrarlos todos, lo que simple y sencillamente confirma por qué nos apasionan tanto. Te compartimos algunas propuestas que encontramos en la tienda Margaret, de Metrocentro, las que seguramente te deleitarán, no solo por sus diseños vanguardistas, sino porque pensarás en su utilidad.

Clutcho bolsa de mano

También los llaman sobres y se caracterizan porque son pequeños y porque no tienen faja o correa. Últimamente hemos modernizado la idea de que tienen que ser muy pequeños y ahora existen en distintos tamaños, ideales para que se adapten a distintas necesidades y personalidades. Son el complemento ideal para un vestido o para looks formales, especialmente si se trata de eventos de gala y de noche, pero también podés llevarlas con looks sencillos y darles un giro muy cool.

Tote bago bolso de mano

Este es uno de los tipos de bolso más común y también de los que tiene mayor variedad en lo que a diseño se refiere. Sin lugar a dudas, generalmente lo utilizamos para llevar al trabajo, ya que aunque existen distintos tamaños, los más comunes son de gran amplitud. Los diseños sencillos y limpios son lo que caracteriza a este tipo de bolsos, lo que los hace muy versátiles e ideales para combinar con muchas prendas. Es precisamente esa sobriedad la que los vuelve irresistibles y sobre todo ideales para el día a día.

Shoulder bags o bolsas de hombro

Definitivamente estos bolsos son pequeños o medianos, van colgados en el hombro debido a su larga faja y está en tendencia llamarlos manos libres, debido a que no debemos cargarlos con las manos. Cabe resaltar que estos bolsos son ideales para chicas prácticas que salen de su casa solo con lo necesario. Una de sus ventajas es que al ser pequeños no admiten mucho peso y de esa forma no lastimamos nuestra espalda. Son ideales para looks casuales y un poco formales, pero no para eventos de gala ni para looks muy sport.