Vestida para festejar

Son muchas las que están contando los días para compartir con su novio, su esposo o con sus amigos la dicha de estar juntos, y pues todos sabemos que no hay mejor pretexto que San Valentín.

Si bien los detalles que compartís con todas estas personas especiales son lo más importante, no podemos olvidar que también le prestamos mucha atención al atuendo que usaremos para celebrar.

Ya sabemos que no es fácil elegir la ropa con la que celebraremos, pero debés tener en cuenta cosas básicas como la hora de la celebración, porque obviamente si usamos un atuendo de noche para una actividad en la tarde haremos el ridículo, lo mismo sucederá si lo hacemos invertido.

Por otro lado, tenés que fijarte no solo en la ropa, sino también en los zapatos y los accesorios, porque no podés recargar mucho el look, tampoco es conveniente que seás simplista. Nunca olvidés que ni más ni menos, sino todo en la justa medida.

Pensamos en hacerte una propuesta que te ayude y para ello contamos con la complicidad de Yahoska Álvarez quien nos compartió estos atuendos que pueden hacer de tu San Valentín un día aún más especial.

Jeans

El jeans es una prenda básica que todas debemos tener y aunque lo consideremos informal el claro ejemplo es este: con las piezas y accesorios adecuados podemos darle un giro completamente elegante y sofisticado. Para darle ese toque glamuroso con el que podés ir a una cena o bien a una reunión con tus amigos lo podés combinar con una blusa de chifón, o bien seguir la tendencia de camisas semitransparentes y estilo españolas. Los zapatos son el toque perfecto.

Vestido estampado

Para un clima tropical como el de Nicaragua, un vestido estampado floral es un deber en el armario. Optá por un diseño cómodo y básico que destaque tus atributos. Este diseño se destaca por la apertura al costado. Lo podés usar con tacones para noche o flats para el día.

Falda

Para un look completamente jovial y fresco, que podés usar para una cena podés optar por este conjunto que destaca la combinación de colores entre las rayas y el rojo. La falda asimétrica con vuelos le dará movimiento y la simplicidad de la blusa te dará elegancia.