Jackeline Pérez: “Trabajar con amor es la clave del éxito”

Jackeline Pérez es una mujer de fe, de sueños y de voluntad férrea. Es licenciada en Fisioterapia con 18 años de ejercicio profesional.

Laboró en organismos no gubernamentales y ahí fue adquiriendo experiencia con los diferentes tipos de capacitaciones e intercambios que tuvo en el extranjero, y a partir de 2012 creyó que era hora de emprender, fue así que se reunió junto a cinco profesionales para poder emprender un nuevo proyecto que es la Clínica de Rehabilitación Integral Tonatiuh, palabra náhuatl, que significa calor, salud, energía y bienestar, y por esa razón se enfocaron en el nombre para poder brindarle a la población los servicios de calidad.

“En los once años que estuve trabajando en organismos internacionales, miré que había la necesidad en Nicaragua de emprender nuevos proyectos y también por eso decidí junto a los otros profesionales organizarme para poder emprender este proyecto. Una vez que comenzamos en 2012 fuimos viendo que hay diferentes tipos de patologías, así que nos fuimos capacitando poco a poco para brindarle un mayor servicio a la población”, señala.

Para ella la clínica ha sido una microempresa y reconoce que enfrentaron dificultades en el camino, pero la perseverancia y el amor a lo que están haciendo, así como el querer apoyar a las demás personas, les permitió perseverar.

“Muchas veces nosotros iniciamos desde lo más básico, tirando volantes en los semáforos, estuvimos haciendo visitas en los diferentes centros médicos y poco a poco nos fuimos dando a conocer y realizamos diferentes tipos de marketing, y con los seis años que tenemos de experiencia fuimos viendo, mejorando las perspectivas y perfeccionando el Mercadeo de nuestra clínica, por esa razón hoy estamos posicionados en el mercado”, comparte.

Servicios

En Tonatiuh ofrecen rehabilitación física, que es la Fisioterapia, rama que engloba varios tipos de patologías, desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, “estamos hablando de parálisis facial, de accidentes cerebrovasculares, de hernias discales, de síndrome del nervio ciático. Y también del sistema muscular que son luxaciones, esguince, lumbalgia, cervicalgia. La parte de fisioterapia es bien amplia”, señala.

“Trabajamos con niños desde prematuros hasta adulto mayor. Siempre los niños prematuros van por debajo de su desarrollo cronológico, entonces nosotros trabajamos dependiendo del desarrollo motor del niño y eso nos ayuda. Si un prematuro a los dos años no se logra nivelar en su desarrollo cronológico con su desarrollo motor, entonces el niño va a tener algún tipo de complicación en el futuro, ya sea en el colegio, o en su integración a la sociedad”, revela.

Nuestra carrera es bien amplia, pero considero que lo más importante para perseverar en una microempresa es el amor que le tenés y el querer salir adelante, pese a los obstáculos que se nos presentan en el medio, y sobre todo, al formar un proyecto, hay que ponérselos en las manos a Dios.

Dentro de las terapias, ¿qué segmentos son los que más demandan las terapias?

De todo tipo, desde niños, e incluso prematuros, adolescentes hasta adultos. Es importante destacar el segmento de adultos mayores, puesto que la mayoría cree que es mejor que estos estén en reposo, y no es así, tenemos que mejorar la respiración, flexibilizar sus articulaciones, se trabajan muchas técnicas para mejorar su calidad de vida, y quizás alargarla un poco más con los ejercicios físicos que se les practican.

En detalle

¿Cuál es la incidencia del peso en las lesiones o los problemas de hernias discales?

Las obesidad desencadena muchas complicaciones, desde diabetes, puede desarrollar hipertensión y también en cada una de las articulaciones tenemos cartílagos que amortiguan el peso del cuerpo, entre más obesa es la persona, entonces el cartílago se va disminuyendo prematuramente. Comúnmente sabemos que los cartílagos a partir de los 35 años en adelante vienen teniendo un desgaste fisiológico, pero si ya tenés un sobrepeso desde la edad juvenil, entonces vas a hacer un poco más prematuro esos desgastes articulares y complicaciones que van a limitar muchas cosas en la vida.

¿Qué terapias se realizan en estos casos?

Nosotros trabajamos mucho de la mano con algunos especialistas, porque tenemos ortopedistas, fisiatras, sicólogos, pedagogos, o sea es una atención integral. En el caso de las personas con desgastes articulares, lo primero que se hace es mandar una prueba de evaluación con el ortopedista y él no los refiere a nosotros para ver cómo va a ser el manejo, últimamente se está dando mucho lo que es el plasma en las articulaciones, que eso ayuda un poco a reestructurar el cartílago, entonces una vez que ya se le introduce el plasma en el cuerpo, porque es de la sangre, hacen una centrifugación, ellos seleccionan en los laboratorios, todo tiene que ser esterilizado con mucha precaución para evitar infecciones, hacen selección de algunas células para volver a introducírtelas en el cuerpo para apoyar la reestructuración del cartílago, una vez puesto el plasma en la articulación, lo mandan a rehabilitación para hacer fortalecimiento de músculo para mejorar la flexibilidad y tener el paciente una vida más óptima y apalea

r un poco los problemas articulares.

En el caso de los problemas de parálisis periférica, ¿cuáles son las expectativas de mejoras? ¿Cuánto tiempo puede pasar entre el episodio de parálisis y la recuperación?

Los factores son muchos, comúnmente la parte teórica no te dice específicamente cuál es la causa, pero sí sabemos que es por cambios bruscos de temperatura, por estrés, te puede dar una lesión o irritación en el nervio periférico. Una vez que el paciente comienza a sentir sensaciones de entumecimiento en su lengua, cambios de gustos, de sabores, tiene que acudir al médico, porque entre más temprano se atienda, más pronto es la recuperación, pero un periodo de dos a tres meses para que el paciente vuelva a tener su rutina de la vida diaria y sobre todo, de la parte estética.

La que es un poco más compleja es la parálisis facial central, siempre hay secuelas.

¿Cuál es la diferencia?

En la parálisis facial periférica como es una irritación del nervio, por medio de tratamiento y de rehabilitación, puede recuperarse el paciente, pero la parálisis central como hay lesiones a nivel del sistema central del nervio, los axiones no se regeneran, entonces queda un daño ya permanente, por eso la persona tiene una secuela para toda su vida, ya sea en la parte del ojo, o en la parte baja de la boca, de esa manera se identifica, porque la parálisis facial es la mitad de la cara, mientras que la parálisis central es un cuarto, ya sea la boca o el ojo.

En el caso de los esguinces ¿es importante tratarlos con Fisioterapia, se pueden curar solos?

No se curan solos. Si no se atiende, va a tener una secuela para toda la vida, las personas pueden disminuir la inflamación, pero ya te limita, por ejemplo las mujeres no pueden usar tacones, tener seguridad al desplazarse, porque los ligamentos quedan débiles, entonces siempre habrá inestabilidad muscular, y se puede volver a provocar el esguince, el cual tiene tres grados: el leve y moderado, ambos se pueden rehabilitar entre 15 a 20 sesiones para disminuir el dolor y la inflamación y la rehabilitación para integrarse a la vida cotidiana; y el severo, que tiene que ser por intervención quirúrgica.