“Periodismo no solo es informar, también es una profesión que te permite ayudar”

Aunque llegó a los medios de comunicación en busca de una oportunidad para estar frente a las cámaras, en el camino descubrió un trabajo que si bien implicaba no estar en un estudio de grabación, le permitía llevar alegría a las personas menos favorecidas.

Kenia Ruiz ha sido reportera y presentadora de noticias, actualmente trabaja para Canal 4, en el área Social, a través de la cual este medio de comunicación lleva atenciones médicas a los barrios capitalinos y ayuda con la realización de exámenes y apoyo a las personas de escasos recursos que diariamente les visitan en sus oficinas, ubicadas de Montoya, 2 cuadras arriba.

Conozca más de cerca la labor de esta periodista.

¿Qué significa para vos el periodismo con enfoque de ayuda social?

Significa trabajar con el corazón, sacar de nosotros lo más humano, ubicarnos en los zapatos de la gente, tomar esas necesidades y hacerlas nuestras, para de esta manera brindar lo mejor de nosotros.

Prácticamente es un área que no te mantiene siempre en cámara, ¿sentís que sacrificás esa pasión por estar en el set?

Aunque pareciera un trabajo solamente de oficina, en realidad es bien activo, la oportunidad que me han brindado en Canal 4 me está permitiendo estar un poco más en la pantalla, en el set, llevándole a nuestros televidentes importante información sobre el trabajo que estamos realizando desde el Área Social del Canal en beneficio de su salud y la de su familia.

Siempre estoy dando a conocer qué barrios o mercados vamos a visitar para llevar atención médica gratis a todas las personas que asisten, durante las actividades brindamos consultas con especialistas, se realizan diferentes exámenes, se entregan medicinas y se lleva mucha alegría a la gente. Somos un medio de comunicación al que nos gusta ayudar a la gente, lo hacemos con cariño.

¿Cuál es la mayor satisfacción que recibís desde esta área laboral?

Hay muchas cosas que me satisfacen y lo más grande es saber que con el trabajo que realizamos a diario podemos cambiar muchas historias de vida, historias reales... saber que el trabajo que realizamos con mucho amor y esmero al final tiene excelentes resultados en la vida de las personas que nos buscan.

¿Qué metas profesionales te has trazado?

Primeramente quiero decir que me he inyectado de mucho compromiso, pero sobre todo de amor y entrega en mi trabajo, considero que cuando estás entregado con el corazón a lo que hacés es lo mejor que como ser humano a nivel profesional te puede pasar. Mi gran meta es que todos los días pueda aprender cosas nuevas para ir mejorando, no olvidar la humildad que es una virtud fundamental para que nos vaya bien en la vida profesional y personal.

¿Cómo congeniás la vida laboral con la responsabilidad familiar?

Como diríamos en el buen nica, parezco loca, pero se conjuga de la mejor manera. El inculcarle a los hijos el amor, la comprensión y la solidaridad con el prójimo desde pequeños les ayuda un montón y estoy segura que si lo hacemos bien, nuestros hijos serán hombres y mujeres de bien. En mi caso son dos princesas, Andrea Kamila de 3 añitos y Kenia Fernanda, de 7. Ellas están aprendiendo a compartir lo que tienen desde ya, aunque admito que de mis hijas yo aprendo cosas nuevas todos los días.