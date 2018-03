Peinados ideales para el verano

La temperatura de este verano nos escapa de volver locas. Algunas seguramente hasta han pensado en raparse la cabeza para mitigar el calor que puede llegar a provocarnos el cabello largo. Sin embargo, no es necesario llegar a los extremos, basta con que aprendás a peinarte y a recoger tu cabello de la mejor manera posible para que podás lucir bella y sin sacrificarte por el calor. La estilista y experta en peinados Itza Marina nos mencionó los peinados más utilizados en estas fechas.

A cuidar el cabello castaño

Trenza de corazón

Solo vas a dividir tu melena en dos partes iguales en forma de media cola para que en el lado de abajo quede el pelo suelto. De donde termina el partido tomas un mechón y empiezas a trenzar, vas añadiendo mechones hacia adelante y cuando termines los de encima vas con el cabello de abajo hasta que la trenza está larga. Esto lo haces en cada lado del partido y finalmente unes ambas trenzas con una colita.

Enrollado con pañuelo

Esta forma de recoger tu cabello es original y sencilla. Toma tu pañuelo favorito y comienza a enrollar tu cabello desde la punta envolviendo el pañuelo. Una vez que tengas recogido todo el pelo amarras las puntas del pañuelo en la parte superior de tu cabeza y listo. Lucirás bella y al mismo tiempo libre de calor.

Trenza de lado

Todas sabemos que no hay mejor alternativa que una trenza contra el sofocante calor, pero para darle mayor originalidad a tu look te aconsejamos hacerla de lado. No necesitas más que irle dando la forma para recoger tu pelo al lado que mejor te parezca.

8 remedios para la caída del cabello

Recogido con trenza

Podés ir recogiendo el cabello de la parte superior de la cabeza y realizar la trenza con el pelo encontrado y con el resto del mismo lo podés alisar o también hacerle ondas.

La cola alta

El peinado de esta manera es muy común, te lo podés dejar alisando la cola que quede para que luzca con un buen volumen.

Cabello con estilo

Dos moños

¿Quién dijo que no? Si eres de las chicas más atrevidas puedes optar por hacerte dos moños y así tendrá recogido todo el cabello. Los moños puedes hacerlos en la parte superior de la cabeza, o bien en la parte de abajo, según estimes conveniente.