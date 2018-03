Tips para ahorrar en bodas

¿Cómo ahorrar en una boda? Es lo que muchos novios se preguntan, pero no se atreven a decirlo abiertamente. En un evento importante como una boda no se debe escatimar. O por lo menos no demasiado porque es solo un momento, 5 o 7 horas nada más. Cualquier cosa, puede salir mal y arruinarlo todo. Pero de poco en poco se llena un jarro dicen por ahí. Así que ahorrando poquito por aquí y poquito por allá, pueden juntar para 3 días más en la luna de miel o dar dos mensualidades de su casa. Hay que hacerlo con cuidado, pero se puede.

El Banquete:

• Corten a los invitados que saben no son muy cercanos. Gente que no ven hace siglos y traten de evitar a los compañeros de trabajo si en sus oficinas son muchos. Sus amigos cercanos, lo entenderán.

• Hagan degustación y pidan comida de temporada. Nada muy exótico ni extravagante pero sabroso. Las extravagancias suelen costar un 20% más.

Anímense a quitar un plato del menú. Quizá 4 opciones son demasiado.

• Soliciten lo básico de alcohol: vino espumoso, vino tinto, blanco, ron, whisky y tequila. Mientras más opciones de bebidas más botellas habrá que comprar.

• Para los arreglos florales, pidan flores producidas localmente (no tenemos muchas opciones) y procuren elegir algún elemento ornamental bonito (como bambú, una vela, cristal, etc.) vistoso ¡para no tener que comprar tanta flor, son caras!

• No pidan el paquete más grande (y caro) del fotógrafo. Pidan el básico y asegúrense de que haya muchas más fotos gracias a sus invitados. Pídanles a todos que tomen fotos y compartan con un # (hashtag) creado especialmente para el evento.

• Un DJ es más económico que un grupo musical. Y un DJ bueno puede hacer un gran ambiente. Asegúrate de que sea lo que están buscando. Los DJ son lo máximo.

• Pocos “recuerdos” son conservados por los invitados. No gasten en ellos. O dan algo rico de comida como unas almendras (a todos nos encantan).

• Ahorrar en una boda de manera elegante, depende de los detalles y de la personalidad de los novios.

Invitaciones:

• No escatimes demasiado en las invitaciones. ¡Si están de plano muy X a nadie se le antojará ir y mucho menos hacer un regalo! Fija un presupuesto razonable y real.

• Si quieres una invitación bonita, pero barata, corta lo siguiente: Sobre (que sea tríptico o díptico), grabado (el realce, y que sea impreso) y el celofán. Estos tres elementos juntos pueden bajar el costo hasta en un 30%.

La novia:

• Contrata el maquillaje y peinado con el estilista de tu confianza. Con quien siempre te haces tratamientos. Es mucho más probable que el precio sea razonable, además de que ya te conoce a vos y a tus gustos.

• No busques el vestido más caro. Busca el vestido que realmente te guste. Si vale la pena hacer Price & style shopping para el vestido.

• Tampoco gastes una fortuna en los zapatos. Como mujer he descubierto que si bien debe ser fascinante andar en unos Jimmy Choo o Manolo Blahnik, los zapatos de la boda deben ser lindos y cómodos no necesariamente caros.

• Si lo sabes hacer bien, maquíllate vos misma.

El novio:

• Definitivamente la renta del traje es la opción. Cuando compren los zapatos, piensen en un zapato que vaya acorde con el traje (frac, smoking, jacket) pero que también puedan usar en otras ocasiones.

• Aprovecha los beneficios de hacer las cosas a tiempo: Podés amarrar un buen precio del lugar si lo haces con mucha antelación.

• Pueden ir comprando entre toda la familia las botellas de alcohol una por una cada semana, cada 15 días. Así no se siente tan pesado y se reparten el gasto.

Padrinos

• Si lo consideran adecuado, pidan a sus amigos y/o familia que sean padrinos de algunas cosas no tan caras, como las arras, el lazo, las copas, el ramo, la liga, o cosas más caras como anillos, pastel, flores. Ayuda mucho. Solo dejen que ellos decidan libremente si quieren o pueden. Esta es la forma de ahorro más controversial porque hay quienes lo consideran de mal gusto, pero hacerlo con tacto es indispensable.