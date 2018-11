Tips para un cabello rizado

1 Peiná el cabello con las manos o con peine de púas anchas. Si tu pelo te lo permite, desenrédalo con el acondicionador aplicado, y siempre con el pelo mojado. Una vez esté desenredado, hay que aclararlo con abundante agua.

2 Secá el pelo con una toalla microfibra/camiseta siempre presionando pero sin frotar. Si tenés el pelo rizado va genial dejar la toalla o la camiseta enrollada durante un tiempo para que así el rizo quede más bonito.

3 Secá el cabello con el difusor o directamente al aire libre (quitando todo el exceso de agua).

4 Aplicá un producto de acabado para fijar el look. Poné un poquito de cantidad de espuma y repártela con el peine de púas anchas por todo el cabello.

5 Mezclá la crema moldeadora con un poquito de acondicionador. Lo hidrata y da forma.

6 ¿Sabés qué cantidad de crema de peinar tenés que usar después de lavarte el cabello? Divide el cabello en dos secciones, agarra la sección con dos dedos y deslízalos hasta el final. El agujero que formen tus dedos será la cantidad de producto que tenés que usar para todo tu cabello.

7 Si secás el cabello con el difusor, ponete boca bajo, o bien, secalo subiendo las raíces. Es muy importante hacerlo casi sin mover el pelo ni el difusor, a una temperatura media y a potencia baja, aguantando en cada posición unos segundos. Cuando ya hemos quitado todo el exceso de agua lo llevamos a un lado y al otro.

8 Duerme con una coleta superalta para no deshacer el rizo, o bien, con una goma rizada o ancha para que no quede marca. Si no tenés ninguna, podés hacer una, cortando un trozo de manga de una camiseta vieja y enrollarla.

9 Podés utilizar aceites, y también va muy bien aplicar un poco de crema hidratante en el cabello con las manos.



10 Definir algunos mechones que no queden tan marcados con las tenazas, y también marcarlos con laca.

11 Si lo tenés que cortar, mejor en seco para saber cómo va a quedar. Pensá que si lo hacés en mojado se va a encoger bastante.

12 Desfílalo un poco pero con cuidado de que no queden pobre las capas de abajo. Lo podés hacer con las tijeras en seco desfilando algunos mechones poco a poco y así vas viendo el resultado.

14 Para subir las raíces podés dejarlas durante un tiempo con algunas pinzas.

15 Si querés un rizo natural cuando has quitado el exceso de agua, déjalo recogido con un moño durante algún tiempo.

16 Si te alisás el pelo, tené en cuenta el tiempo que va hacer porque se va esponjar más si va a llover.

17 Si quedan las puntas abiertas, podés empujar el pelo hacia arriba con un peine o con las manos.

*Estilista