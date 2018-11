Un concurso de belleza talla plus

En Nicaragua, los concursos de belleza siguen la misma norma internacional: coronar a mujeres que encajen con el canon 90-60-90 o lo más parecido a este.

Sin embargo, desde hace un par de años, Blanca González, una madre y profesional, empezó a dar un giro desde el emprendimiento al concepto de belleza tradicional, apostando por un enfoque inclusivo con miras a resaltar los atributos de las chicas talla plus, es decir, cuya ropa va de XL hacia arriba.

El primer paso fue emprender un negocio en el que se propuso brindar soluciones de vestuario a las mujeres que tradicionalmente tenían que recurrir a comprar en línea o en tiendas de segunda mano porque por lo general no encontraban ropa a su medida en los principales almacenes del país.

Así nació Curvas Plus Size, que de tienda en línea pasó a tener un local físico, luego se expandió de Managua a Masaya y a León, y además empezó a romper con los esquemas y se “coló” en pasarelas de modas donde las chicas tallas plus empezaron a hacer presencia, evidenciando que la belleza real no tiene una talla específica.

Crecimiento

“Curvas ha venido revolucionando la moda en Nicaragua y rompiendo estereotipos, al inicio las modelos recibían críticas, pero con el tiempo hemos tenido una gran aceptación, participando en diferentes pasarelas”, explica González.

Por otro lado, asegura que en Nicaragua existen muchas chicas plus guapas que antes no se animaban tanto a lucir su belleza, pero “ahora las vemos dispuestas a resaltar con más seguridad”.

Desde 2017, González organizó un concurso online llamado Rostro Curvas, que “nace como iniciativa para promover que la belleza no tiene talla, pues siempre recibíamos solicitudes de muchachas queriendo modelar para la tienda, y vimos esta como una oportunidad para dar a conocer estos nuevos rostros plus size”.

Esta emprendedora asegura que no lo perfilaron como un concurso, pero sí como una plataforma para promover la inclusión y aceptación en las mujeres talla grande.

La convocatoria el año pasado la hicieron pidiendo que las chicas enviaran videos, sin embargo, este 2018 cambiaron la modalidad y vieron que se animaban más enviando fotos.

“Recibimos casi 400 fotos entre Facebook e Instagram y se seleccionó a 3 rostros por ciudad”, señaló.

Las ganadoras de esta belleza sin estereotipos son: Managua: Bianca Vanessa Chinchilla Duque-Estrada, de 32 años. Enya Poleth Briceño Moncada, 25 años, y Marielo de los Ángeles Landeros Hernández, de 18 años.

Como rostros de Masaya seleccionaron a Ariana Auxiliadora Selva Monterrey, 28 años; Fridda Javiera Urroz Soto, 20 años, y Kelly Michel Fajardo, 24 años.

Finalmente las electas como chicas Curvas León son : Nelinyer Daleska Rizo Somarriba, 23 años ; Dayanara Rosales Barrera, 20 años; y Karelying Reyes Somarriba, de 33.