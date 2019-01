A definir tu nuevo look

A tomar lápiz y papel para anotar las tendencias que tenemos a la vuelta de la esquina para sobresalir en nuestro look de año nuevo.

Esta lista elaborada por ideas mercado libre está basada en los diseños y piezas que se volvieron protagonistas en las diferentes pasarelas de los principales motores de la moda del mundo. Prestá atención y tomá las que se ajusten a tu estilo.

Riñoneras: vuelven con todo. Transparentes, con colores brillantes, cruzadas por la espalda y con diseños variados, las riñoneras fueron las vedettes de los desfiles en París, Londres o Nueva York. ¿Te animás a darle revancha?

Total Looks: hace tiempo venimos viendo combinaciones que juegan con un mismo género y color, y esta temporada la tendencia continúa. Rojo, naranja, violeta o verde: los tonos intensos son bienvenidos en un look para no pasar desapercibida.

Tropical: flores, palmeras, ramas y hojas verdes para todos. Se van los estampados pequeños y llegan dibujos grandes, llamativos y vibrantes. El verde se combina con fucsia, amarillo, azul, sobre fondo blanco en faldas, camisas, vestidos y accesorios.

Blazer: este verano asistiremos a una reinvención de los trajes. Para ellos, una tendencia más ceñida al cuerpo y con tonalidades más osadas. Para ellas, con pantalones hasta el tobillo. La idea es combinarlos con zapatillas para lograr un look urbano y elegante. El sporty chic sigue a pleno.

Rayas geométricas: queda atrás el estampado marinero y recibimos las estampas geométricas. Lo vamos a ver con fondo blanco o de colores, en trajes o prendas más livianas pero sobretodo, combinado con otro tipo de estampa.

Accesorios: anteojos, pulseras, pañuelos, todo estilo sixties para agregar elegancia al verano.

Botones al frente: en vestidos y soleras, los botones adelante van a ser el must. El estilo Pin Up tendrá un buen espacio.

Patchworks: la técnica que crea tejidos a partir de la unión de distintas telas conquistó todas las pasarelas de Europa y es probable que la veamos mucho este verano.

Camisetas con mensajes: si bien son un clásico, las remeras con mensajes políticos llegan con más fuerza que nunca. Son varias las casas internacionales que presentaron sus modelos con frases que piden por la igualdad, la libertad y el amor para la comunidad global.

Siguen los bordados: las camisas y jeans con bordados siguen vigentes, sumando color y calidez a todo tipo de prendas.