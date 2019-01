Gap, Banana Republic y Old Navy llegan a Centroamérica con AR Retail

Gap, Banana Republic y Old Navy son tres marcas que sin lugar a dudas todas las mujeres deseamos en nuestro clóset y para hacer realidad ese anhelo, AR Retail S.A., una compañía que forma parte de Grupo Promerica, anunció que las pondrá a disposición en Centroamérica y el Caribe como parte de un acuerdo de franquicia con Gap Inc. Dicho acuerdo se materializará este 2019, con la apertura de dos tiendas en Costa Rica y tres tiendas adicionales en el 2020.

Asimismo, la proyección de crecimiento implica que a partir del 2021 inaugurarán nuevas tiendas en Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Trinidad &Tobago y República Dominicana. Por otro lado, durante los próximos 8 años, Grupo Promerica planea abrir 45 tiendas en la región, cuya totalidad será operada por AR Retail S.A. o sus afiliados.

“AR Retail tiene una excelente trayectoria en la operación de tiendas de moda y franquicias, por lo que estamos seguros que nuestras marcas tendrán mucho éxito en la región bajo su administración”, dijo Roy Hunt, vicepresidente Sénior de Gap Inc. Franquicias Globales.

Cabe resaltar que Gap Inc. tiene gran presencia global con productos disponibles para comprar en más de 90 países alrededor del mundo, a través de tiendas operadas por la compañía, franquicias y sitios de comercio electrónico.

“AR Retail en esta ocasión quiso traer marcas que fueran altamente reconocidas a nivel mundial como son Gap, Banana Republic y Old Navy para brindarle a los consumidores de Centroamérica y el Caribe opciones adicionales de prendas de vestir y accesorios de precio accesible y diseñados bajo las últimas tendencias de moda. Estamos seguros que AR Retail logrará posicionar con gran éxito estas marcas en los países de Centroamérica y el Caribe donde operaremos”, manifestó Antonio Burgos, director de AR Retail.

Banana Republic

Marca global de prendas de vestir y accesorios centrada en ofrecer clásicos modernos y versátiles diseñados para una vida sin límites. Curiosa, conectada y fuera del mundo, Banana Republic ofrece un guardarropa de favoritos: ropa, gafas, joyas, zapatos, bolsos y fragancias, todo hecho para una vida en movimiento con los mejores materiales e innovaciones en telas. Fundada en San Francisco, Estados Unidos, Banana Republic se encuentra en unos 700 establecimientos minoristas operados por la empresa y franquicias en todo el mundo.

Old Navy

Old Navy es una marca global de prendas de vestir y accesorios que hace que los estilos esenciales Americanos sean accesibles para todas las familias. Creada en 1994, la marca celebra la democracia de estilo a través de un producto de alta calidad, juguetonamente optimista, asequible y un producto de alta calidad. Una división de Gap Inc. (NYSE: GPS) con sede en San Francisco, Old Navy brinda a sus clientes un ambiente de compras divertido y energizante para sus clientes en más de 1,100 tiendas en todo el mundo.

Gap

Gap es una de las marcas de ropa y accesorios más icónicas y con autoridad en el estilo casual americano. Fundada en San Francisco en 1969, las colecciones de Gap están diseñadas para construir las bases de todos los guardarropas modernos –mezclilla, camisas blancas clásicas, kakis y las tendencias imprescindibles. Comenzando con la primera tienda internacional en Londres en 1987, Gap continúa conectando con consumidores en línea y a través de los aproximadamente 1,600 locales operados por la compañía misma y franquicias alrededor del mundo. Gap incluye prendas de vestir y accesorios para mujeres y hombres, así como colecciones de GapKids, babyGap, GapMaternity, GapBody y GapFit. La marca también brinda a consumidores conscientes del valor, colecciones diseñadas de forma exclusiva para Gap Outlet y Tiendas Gap Factory. Gap es la marca homónima para la tienda líder global Gap Inc. (NYSE: GPS) que incluye Gap, Banana Republic, Old Navy, Athleta, Intermix y Hill City. Para más información visite www.gapinc.com