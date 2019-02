Naomi Campbell, modelo de ayer y hoy

Entre lágrimas y abrazada al diseñador italiano Pierpaolo Picciolo, así terminó Naomi Campbell su el último desfile de Alta Costura de Valentino en París.

"Me he sentido bendecida por poder formar parte de este momento increíble, fascinante. Gracias, Pierpaolo", escribía en la red social Instagram, junto a una foto de ella en el desfile con un vestido negro.

Esta diva formó parte del fenómeno de las supermodelos de los 90. Una época que volvieron a revivir a finales de 2017, cuando Donatella Versace reunió a cinco de esas grandes modelos -Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Carla Bruni y Helena Christensen- en la pasarela de Milán, para homenajear a su hermano, Gianni Versace, en el vigésimo aniversario de su asesinato en Miami.

Unos meses después, en enero de 2018, Naomi Campbell y Kate Moss cerraron el desfile masculino de Louis Vuitton luciendo botas negras y gabardinas plastificadas con el clásico logotipo.

A sus 48 años, Naomi Campbel tiene mucho por hacer. Si en la década de los años 90, a pesar de la belleza de su piel oscura, no la contrataban para realizar campañas de cosméticos, ahora esta diosa de ébano acaba de protagonizar su primera campaña de belleza para la firma Nars.

Descubierta a los 14 años

Naomi Campbel, musa del modisto ya fallecido Azzedine Alaïa, aún hoy genera interés, gusta muchísimo, tiene poder sobre la pasarela y magnetismo para los objetivos fotográficos.

A los 14 años fue descubierta por la directora de la agencia Synchro mientras paseaba por el londinense Covent Garden. Hasta ese momento, la modelo, de ascendencia jamaicana y asiática, había tomado clases de ballet clásico.

En aquélla época, era una dependienta que adoraba la moda y soñaba con entrar en ese universo para el que se había formado realizando unos cursillos de modelo en la Judy James School de Chelsea, que le permitieron empezar en desfiles de eventos modestos.

Su cuerpo exuberante, de medidas (86-60-87) y estatura de 1,77 metros, además del color de tono de tez, sus facciones y fuerte personalidad, la convirtieron en una de las grandes modelos.

Uno de sus primeros trabajos, fue su aparición en el anuncio del perfume de Yves Saint Laurent, Jazz. Después, desfiló para Azzedine Alaïa. Tras estos primeros pasos en el universo de la moda, en 1986, pisó la pasarela con tal poderío, con tanta luz, que aún hoy sigue brillando.

Yves Saint Laurent, Valentino o Versace fueron algunas de sus firmas que dieron fama a esta belleza, pionera por su color en ser portada de las principales revistas norteamericanas, como "Vogue".

Caprichosa y solidaria

Su fama de impuntual y caprichosa le ha acompañado durante toda su carrera, pero también su faceta solidaria. Una vida contrarreloj en la que ha compaginado su faceta de modelo con los negocios, el primero fue una cadena de restaurantes junto a sus compañeras Elle Macpherson, Christy Turlington.

La modelo fue objeto de la biografía no oficial "¿La cara oculta de la diosa o simple envidia?" (1993), escrita por Lesley Ann Jones y en la que Naomi Campbell aparece como una mujer desequilibrada, desorientada y coleccionista de fracasos sentimentales.

En 2002, Naomi Campbell también se vio en un proceso de demanda contra el periódico británico "The Mirror", al que acusó de atentar contra su vida privada, por publicar una fotografía cuando salía de un centro de ayuda a drogodependientes de Londres.

En varias ocasiones ha sido condenada por agresión. Una de ellas cuando un juez la declaró culpable por golpear a una de sus asistentas con el teléfono móvil. Tuvo que hacer servicios comunitarios limpiando un garaje durante cinco días.

Otra fue en el aeropuerto londisenses de Heathrow cuando escupió y propinó patadas a dos policías tras perderse una de sus maletas.

Memorables son también sus relaciones sentimentales, entre ellas figuran las mantenidas con actores como Syvester Stallone, Eddy Murphy o Robert de Niro.

También han caído rendidos a su belleza el boxeador Mike Tyson, el cantante y guitarrista Eric Clapton, el bajista del grupo U2 Adam Clayton, el bailarín Joaquín Cortés, el empresario italiano Flavio Briatore, así como Matteo Marzotto, miembro de una familia italiana del mundo de la moda, o el príncipe árabe de Dubai y magnate petrolero Badr Jafar.

Con su romance con el rapero británico Skepta parecía que Naomi Campbell abandonaba su soltería, pero no fue así. Según publicaba "The Daily Star", la modelo y el músico Liam Payne, ex componente del grupo One Direction, de 25 años, podría ser la pareja sorpresa de la diva de la moda esta temporada.