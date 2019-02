Juan Maradiaga, entre colores y pinceles

Desde pequeño se apasionó por el maquillaje. Juan Maradiaga se ha convertido en uno de los maquillistas más destacados de Nicaragua.

Cuando se quedaba solo en casa o por las noches, Juan se encerraba en su cuarto para trasladarse al mundo de los colores, el brillo y las texturas del maquillaje.

Se interesó por el arte desde que tenía 12 años, descubrió que a través del maquillaje podía explotar ese lado de artista. Su madre (q.e.p.d.) era fanática de los cosméticos, en su ropero tenía grandes cantidades de estos. Cuando ella no estaba, Juan sacaba algunos para practicar en el cuarto.

El primer tutorial que Juan miró fue cómo eliminar el acné. Un maquillaje estilo Halloween lo motivó a seguir escudriñando en ese mundo y aprender nuevas técnicas.

“Comencé a practicar los delineados, bases, colores, a leer e investigar. Para ese entonces no habían muchos videos en español, así que me iba guiando solo con las imágenes”, comenta Juan.

Una infancia diferente

Juan pertenece a la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI+). Poder expresar lo que sentía fue un proceso muy complicado. Tenía miedo de cómo iba a reaccionar su familia y amigos.

Para evitar los comentarios con respecto a su sexualidad, Juan se creó un personaje homofóbico, se burlaba de los hombres afeminados y evitaba hablar de maquillaje.

Un día decidió eliminar ese personaje; a través de una carta le contó a su familia su verdadera orientación sexual. “Ellos ya sabían pero los tomó de sorpresa”, añadió Maradiaga.

Maquillaje para hombre

Cuando tenía 16 años comenzó a practicar el maquillaje en otras personas y publicaba su trabajo en las redes sociales. Poco a poco varias mujeres le consultaban si las podía maquillar para algún evento.

Las redes sociales son un arma de doble filo, por un lado generó muchos comentarios positivos, al igual que críticas despectivas a su trabajo.

“Las críticas al inicio de mi carrera me afectaron mucho, porque yo estaba pequeño, nunca pensé que la gente pudiera ser tan mala con alguien que no conocían”, dice Juan, en “Nicaragua era nuevo que un hombre se maquillara libremente. Fue un proceso largo comprender a todas esas personas”, añade este artista.

Actualmente las críticas han disminuido, la calidad en su trabajo fue clave para eso, muchas de las personas que antes lo criticaban ahora lo buscan para solicitar su servicio.

¿Cuál es tu estilo?

Este artista considera que su estilo es versátil, puede crear desde maquillajes sencillos hasta trabajos más artísticos.

“Me gustan los maquillajes con efectos especiales, convertirme en un personaje, convertir a alguien más en un personaje ficticio, eso me apasiona”, confesó.

En el año 2017 impartió su primer curso de maquillaje, a este solo llegó una persona. En enero de este año realizó otro curso con 45 participantes. Esto lo considera como un sueño en su vida, porque la gente confía cada vez más en su trabajo.

Personajes virales

Juan Maradiaga se ha caracterizado por maquillar a personajes virales en las redes sociales nicas, como: La Elvira, Lady Vulgaraza y Paola Bracho.

Le realizó el cambio de imagen a Paola porque muchos usuarios de redes sociales se estaban burlando de ella, por la forma que se maquillaba.

“Yo me reflejo en ellos, he visto cómo los atacan, he visto cómo habla la gente, si yo puedo darles un momento para que se sientan mejor, lo voy a hacer”, expresa Juan.

“Lo hice porque sé que duelen las palabras, a pesar que ella no lo demuestre”, señala.

Su rutina

Desde que se despierta, Juan revisa las redes sociales, le gusta pasar mucho tiempo en internet para ver las tendencias y adaptarlas a su estilo.

En su casa tiene un espacio donde recibe a los clientes, pero también hace trabajos a domicilio.

Su comida favorita es el arroz con frijoles y queso. Los fines de semana le gusta salir a alguna discoteca. Su lugar favorito en Nicaragua es San Juan del Sur.

Este artista considera que el error más común entre los nicaragüenses al momento de maquillarse son las cejas, porque se van a los extremos, muy delgadas, marcadas, oscuras o gruesas.

Este año tiene como meta que su trabajo se vea aún más profesional y se visualice a nivel internacional. “El maquillaje solo es un accesorio para resaltar la belleza”, finalizó Juan.