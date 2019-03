Los aretes o pendientes son un accesorio de esos que no pueden faltarle a la mayoría de mujeres. Si bien, los collares, pulseras y anillos nos atrapan con su encanto, no podemos obviar que muchas no nos atrevemos a salir a la calle sin un par de “chapas”, como le decimos en Nicaragua.

Esta vez vamos a presentarles unos pendientes que estamos seguros les encantarán, porque además de tener diseños originales, también están confeccionados con materiales ciento por ciento naturales.

Les presentaremos aretes del emprendimiento de una madre y una hija que nació bajo el nombre de CocoChick, exactamente el 21 de diciembre 2018, como una respuesta creativa a la crisis que atraviesa nuestro país, el cual les ha dado mucho resultado, por sus diseños peculiares.

“Como sello distintivo nuestros productos son hechos a base de yute, tuza de maíz y algunos llevan coco. Como marca estamos tratando de rescatar la bisutería artesanal hecha en Nicaragua, como objetivo tenemos posicionar nuestra marca y crear un consumo local de la artesanía nicaragüense”, señaló una de las emprendedoras que prefirió mantenerse en el anonimato.

El yute es una planta herbácea fibrosa, de la familia de las malváceas, cultivada en regiones tropicales por sus fibras. «Yute» es también el nombre de las fibras textiles extraídas de esta planta y de otra similar, Corchorus olitorius.

Los precios de sus productos van desde 50 hasta 150 córdobas, actualmente son una tienda en línea que pretende darse a conocer y así en un futuro tener más clientes y poder contar con un local.

Diseños de CocoChick

-Confeccionadas con yute teñido en blanco, estos aretes con forma de flor de pétalos irregulares se convierten en sensación por el toque chic que le da el cáliz rojo pasión al centro del diseño.

Colorido

La combinación entre flores y rayas que está muy en tendencia en la ropa también se hace espacio en los aretes de CocoChick. En este diseño con un centro de hilos de mecate, con un borde de tejidos de colores que se complementan con el piquete de tres rosas alrededor, somos testigos de la amplia gama de combinaciones disponibles en estos accesorios.

Estéticos

Estos colgantes circulares en los que el azul y el blanco roban protagonismo se complementan con una especie de círculo de fuego que se convierte en un punto de fuga en la composición del arete.

Detallistas

El contraste entre un tejido en clásico blanco y negro con una aplicación naranja que le imprime un sello distintivo al aro, se combina a la perfección con un par de delicadas rosas en cinta de mantequilla con sus respectivas hojas verdes, todo finamente elaborado al punto que el contraste resulta atractivo.

Naturales

Estas emprendedoras nos enseñan que la tuza no solo sirve para envolver yoltamales así que se inspiraron para crear estos aretes confeccionados con la hoja que cubre el elote con un toque de singularidad para tus orejas.

Este emprendimiento atiende en su página en facebook, llamada CocoChick.