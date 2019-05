Estamos en esa época del año en la que los aguacates abundan por doquier, por lo tanto es hora de sacarle el máximo provecho a este regalo de la naturaleza cuyo uso no se limita al deleite que nos da al tenerlo en un plato, pues también es esencial en diversas fórmulas encaminadas a embellecernos.

En realidad, creo que del aguacate la única parte que no utilizamos es la cáscara, y no me extrañaría que haya alguien que me refute y diga qué sí tiene algún beneficio, pero mientras eso sucede, vamos a compartir algunos usos cosméticos que podemos darle a este fruto.

Cabello hermoso

Sin complicarte la vida y sin incurrir en grandes gastos, podrás tener una melena envidiable con solo aplicarle aguacate. Tomá el aguacate y majalo, hasta convertirlo en una pasta, luego, antes de lavar tu cabello, aplicatelo de manera uniforme. Si querés ver mejores resultados, sería ideal que le agregués al menos dos cucharadas de aceite de oliva y aplicatelo. Pasados 20 minutos, tendrás que lavar el pelo, primero con agua, Luego sólo tienes que aclarar tu pelo y lavarlo como hagas siempre.

2. Peloo sin caspa

Triturá el aguacate y agregale una cucharada de nim y aceite esencial de lavanda Aplícalo sobre tu cuero cabelludo, dando un pequeño masaje para que los nutrientes penetren en tu piel. Dejalo en el pelo durante 30 minutos y luego enjuagá bien el pelo.

3. Adiós arrugas

Y si esa pastita verde hecha de aguacate le cae bien a tu pelo, no alcanzás a adivinar las bondades que tiene para combatir las marcas del tiempo en tu piel, porque es rico en vitamina E, que está comprobado ayuda a evitar la aparición de arrugas. Para conservarte joven, solo tendrás que revolver aguacate con aceite de jojoba y luego untar la mezcla en tu cara. Dejala actuar por 20 minutos y luego retirala con agua tibia. Tené cuidado con la temperatura del agua para evitar quemaduras.

4. Para exfoliar

Se ha comprobado que la piel necesita ser exfoliada al menos una vez por semana, y en temporada de aguacates es idóneo hacerlo con él. Para lograr los resultados buscados debés majar el aguacate y mezclarlo con avena molida sin azúcar y aplicarle el jugo de medio limón mediano.