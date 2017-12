Los 7 clics tecnológicos de la semana en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:



1. APPLE iPHONE



Apple presentará su nuevo iPhone este martes

El gigante tecnológico Apple envió sus tradicionales invitaciones para un "importante evento" este 12 de septiembre en su sede de Cupertino (California, EE.UU.), en el que se espera que presente sus nuevas versiones del teléfono inteligente iPhone. Se prevé que Apple lance un iPhone 8, con una mayor pantalla y una cámara en 3D que escanea rostros, y actualizaciones del iPhone 7 y 7 Plus.

2. FACEBOOK POLÍTICA



Cuentas falsas rusas gastaron 100.000 dólares en pauta política en Facebook



La red social Facebook informó que 470 cuentas falsas, "probablemente" operadas desde Rusia, gastaron alrededor de 100.000 dólares en contratar anuncios políticos en los últimos dos años. Los datos resultaron de la investigación interna para esclarecer el rol de su publicidad en la presunta injerencia de Rusia en las más recientes elecciones en EE.UU., en las que venció Donald Trump.

3. HUAWEI FOTOGRAFÍA

Huawei lanza en Colombia una academia de fotografía con el móvil



La tecnológica china Huawei, el tercer mayor fabricante de móviles del mundo, presentó en Colombia su primera academia digital de fotografía con el uso de "smartphones". A través de 10 vídeos en YouTube, "Huawei Professional Academy" enseñará los "consejos" para lograr fotos de calidad editorial de los expertos Mauricio Vélez, Andrés Espinosa, Juan Moore y Crimson Crazed.



4. GOOGLE LATINOS



Google lanza colección digital dedicada a los latinos en EE.UU.



El arte, la cultura y la historia de los latinos son los protagonistas de una colección digital que presentó Google como parte de su plataforma y aplicación "Google Arts & Culture". "Latino Cultures in the U.S." reúne 4.300 documentos y 90 exposiciones multimedia en inglés y español, con la colaboración de 50 instituciones como museos, bibliotecas y archivos en todo el país

De Interés: Google activa Alertas SOS y donaciones en línea por avance del huracán Irma

5. TWITTER NOVEDADES



Twitter habilita su "modo nocturno" en la versión web

La red social Twitter habilitó su funcionalidad "modo nocturno", que ofrece un mayor contraste de sus colores y favorece la lectura, en su versión web luego de pruebas durante casi un mes. La compañía anunció que esta novedad será similar a la que ya gozan los usuarios de la aplicación móvil de la plataforma de "microblogging" en los sistemas operativos Android e iOS.



6. SAMSUNG SEGURIDAD

Samsung pagará 200.000 dólares por hallar errores en sus móviles



La firma tecnológica Samsung presentó su nuevo programa de recompensas con el que espera pagar 200.000 dólares a aquellos usuarios que logren hallar problemas y errores de seguridad en el software de sus teléfonos inteligentes. La propuesta, que se asemeja a la de otras grandes compañías tecnológicas, está destinada a conocedores avanzados de la interfaz de la firma coreana.



7. ALIBABA COMERCIO



Alibaba permite ahora el pago facial



La compañía china de comercio electrónico Alibaba puso en marcha el uso comercial del pago facial, por el que un sistema reconoce los rasgos del usuario y ejecuta la transacción económica. Denominado coloquialmente "paga con una sonrisa", el sistema de Alipay (la plataforma de pagos electrónicos de Alibaba) se está aplicando de forma experimental en la ciudad china de Hangzhou (este).