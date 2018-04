Las empresas en Nicaragua deben aprovechar Instagram Stories

El contenido comercial dentro de las redes sociales en Nicaragua debe ir dirigido al uso urgente de Instagram Stories. Una función que se adaptó tan bien que hoy es parte fundamental de la vida social de los usuarios en línea.

Aunque es muy popular, son pocas las empresas que la están aprovechando al máximo para vender sus marcas en Nicaragua. Instagram Stories permite poder compartir fotos y videos de mínima duración, cuya permanencia en la red es de 24 horas. En Instagram Stories los usuarios promueven su día a través de videos, selfies, dibujos y textos en imágenes, función que se desarrolla igual que los estados de Facebook y WhatsApp.

Su uso empezó a tener una influencia increíble a mitad de 2017 como parte de una nueva tendencia dirigida por el contenido visual y esporádico. Instagram agregó la función en agosto de 2016. En enero de 2017 tenía 150 millones de usuarios activos diario. Lo sorprendente fue que seis meses después -a mitad de 2017- había aumentado a 250 millones de usuarios activos, según los datos que compartía Carolyn Everson, jefe de ventas globales de Facebook.

En Nicaragua, quienes aprovechan el formato para sacar ventaja comercial -al promocionar “su día” como un contenido de marca personal-, son los personajes de las revistas matutinas de la televisión nacional, las modelos nicaragüenses y las tiendas de ropa. En general, Instagram se ha establecido como la red social por excelencia para estos campos. Dichas cuentas logran aprovechar la aplicación para tener nichos de seguidores permanentes y fieles.

En general, todas las empresas deben ser capaces de producir contenido atractivo en Instagram Stories con el fin de crear comunidades activas. Los usuarios están abusando del uso de contenidos espontáneos y van desechando a las marcas que en sus redes sociales recurren al tradicional banner comercial. Es fácil reconocer la creatividad de empresas como Airbnb, Converse, Crossfit, Travel + Leaisure, Adidas, entre otros, que enamoran a sus clientes creando comunidades de espectadores fieles con sus Instagram Stories.

En otro punto, los medios de comunicación deben aprovechar el clic, ya que las cuentas que tienen más de 10,000 seguidores pueden promover enlaces a sitios web dentro de sus historias esporádicas. La curiosidad de sus lectores en redes sociales exige mejorar la capacidad de contar noticias a través del formato visual para crear una fuerte afinidad.

Hay sitios cuya comunidad de lectores nacieron de Instagram Stories, es el caso extraordiario de Teen Vogue, una revista de noticias para jóvenes de Estados Unidos. Aunque la revista había nacido como un sitio tradicional de contenido juvenil político, abrió paso en el panorama digital no por Facebook ni Twitter, sino por la cobertura vía Instagram Stories de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Lo sorprendente es que sus creaciones de contenido siguen siendo tan buenas que el mayor flujo de suscriptores de noticias en su sitio web provienen de Instagram Stories.

El uso de los Instagram Stories y de funciones parecidas, que se desarrollan en otras redes sociales, están formando usuarios más versátiles, que consumen un contenido espontáneo, creativo, esporádico y no tan elaborado. Por ello no solo perfiles de modelos y tiendas de ropa deben aprovechar la función. Las empresas deben saber que sus usuarios en redes sociales quieren un nuevo contenido que no sea estático y la función de Instagram puede ser una excelente alternativa para trabajar en 2018.