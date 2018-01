Larga vida a tu batería

Hace algunos meses la batería de tu celular nuevo duraba por lo menos un día, o hacía el esfuerzo para que la cargaras hasta que llegaras a tu casa.

Pero si ahora estás notando que se descarga demasiado rápido y se carga todavía más rápido, es posible que ya tengás problemas y debás reemplazarla.

Nuevamente Internet no se pone de acuerdo en este tema y aunque muchas personas aseguran que lo mejor es cargar tu teléfono parcialmente para evitar que durante toda la noche se sobrecargue y se dañe la batería.

En realidad no funciona así. Los celulares inteligentes más actuales son capaces de cortar la corriente de energía para que el teléfono no sufra ningún tipo de daño por sobrecarga, así que si todas las noches dejás el smartphone conectado, no te preocupés, eso no le hará daño.

Carga adecuada para la batería

El sitio web The Verge, sin embargo, también recomienda mantener la carga de tu teléfono por debajo del 80% y encima del 30 por ciento. Lo que explican es que en el rango del 100% los electrolitos se degradan y por ende la vida útil de tu batería.

Sí, ya notamos que ambas cosas son totalmente contradictorias. Pero el punto es, como explicamos al inicio, que no hay un consenso sobre qué es lo mejor entre estos dos casos, a pesar de la seguridad que el fabricante de la batería y el teléfono pueda implementar.

Cargar tu teléfono toda la noche no lo destruirá de golpe, pero sí podría provocar daños a largo plazo, aunque para muchos de nosotros sea más factible mantener el celular con el 100% de carga para que aguante hasta la noche cuando regresemos a la casa.

Lo que sí es un error común y de hecho tampoco deberíamos hablar de esto porque es obvio, pero como sabemos que mucha gente todavía se inclina por ahorrarse unos centavos y compra un celular de esos que te enseñan mientras te comés un vigorón en el mercado, lo aclaramos.

Los cargadores baratos están hechos con materiales de mala calidad que pueden hacer, en el peor de los casos, que tu teléfono explote. Y ni hablar de lo que le hacen a tu batería porque en muchos casos debe estar conectada más tiempo de lo que debería recibiendo carga a cuentagotas.

Puede dolerle un poco más a la bolsa, pero es mejor hacer el esfuerzo y comprar un cargador original, pero original original, no de esos originales que venden en las calles. Tu celular te lo va a agradecer.

Si tampoco quieren andar su cargador con ustedes porque se los pueden robar y además de perder el celular también le regalarán al delincuente el cargador para que se vaya con todo completo, lo recomendable es que compren dos cargadores para que tengan uno en su casa y el otro en el trabajo.

