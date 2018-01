Si sos uno de esos usuarios que está constantemente utilizando Instagram para ver el contenido efímero de sus amigos, probablemente te interese saber qué hacer cuando Instagram Stories no carga, un pequeño problema que tiene un par de soluciones muy simples y que te vamos a compartir según una información publicada en el sitio web El Grupo Informático.

Instagram Stories es una de las plataformas que más usuarios activos al mes posee. Las actualizaciones y el alto tráfico a veces puede producir errores que impiden ver las historias, en algunos momentos también puede ser producto de un bug producido por una nueva versión de la aplicación o un error que produce la red del mismo móvil. Lo primero que debés verificar es que contés con red para poder acceder al contenido, puede sonar tonto, pero la verdad es que en muchas oportunidades el móvil no posee conexión a datos y no lo hemos notado, también puede suceder que nos muestre conectividad y realmente no la tenga, en ese caso basta con apagar y encender los datos para solucionar el problema.

Colocar nuevamente tus credenciales

Otra de las alternativas es que la aplicación posea algún inconveniente de sincronización, en ese caso lo ideal es cerrar la sesión de Instagram y volver a entrar con el usuario y la clave, de esta manera las credenciales se actualizan y podés entonces ver de nuevo el contenido.

Reinstalar Instagram

La tercera opción posible es que una actualización de la aplicación esté generando algún error, en ese caso lo ideal es reinstalar Instagram, para ello debemos ir hasta los ajustes, luego aplicaciones y seleccionar desinstalar la app para luego reiniciar el móvil. Luego de estos pasos debemos descargar nuevamente la aplicación desde Google Play o Play Store.

Estas son las posibles soluciones si querés saber qué hacer cuando Instagram Stories no carga, ya que no hay alguna otra alternativa posible.