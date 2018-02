Facebook e Instagram marcan la nueva realidad social en Nicaragua

“We Are Social” junto a Hootsuite presentaron el prestigioso informe “Panorama digital global 2018” donde describe el número de usuarios de Facebook e Instagram en Nicaragua.

Según el informe, los usuarios de Facebook en Nicaragua crecieron un 23%. Hay 2.70 millones de nicaragüenses con cuenta en la red social de Mark Zuckerberg, de los cuales un 93% se conecta desde dispositivos móviles. La segmentación por género está equilibrada: 50% son hombres y 50% mujeres.

El 45.9% de las páginas de Facebook en Nicaragua promueven su alcance con el pago de publicidad. Hay algo curioso, por primera vez se presenta al mercado nacional datos más amplios sobre la audiencia de Facebook. El informe señala que los usuarios nicaragüenses se ven atraídos por el formato de video, con un “engagement” del 6.17%.

El “engagement” es el nivel de enganche o vínculo social en la red social. Luego sobresalen otros formatos como los enlaces con 5.27%, las publicaciones de texto con un 5.22% y las imágenes con un 3.10%.

Mayor crecimiento en pago de publicidad

“La tendencia del pago de publicidad va crecer más para 2018 porque Facebook anunció un cambio de algoritmo que va a involucrar más pagos para las páginas. Así más pymes y empresas en general que habían trabajado con alcance orgánico se verán obligadas a pagar más publicidad”, señaló Sara Avilés, experta en Marketing Digital.

Según Avilés ese resto de páginas de Facebook que no pagan publicidad en Nicaragua no lo hacen porque no tienen conocimiento de cómo hacer anuncios, cómo segmentar o no tienen personal dentro de las estructuras de las empresas para gestionar anuncios.

La experta también asegura que muchas páginas en Nicaragua no tenían la necesidad de pagar publicidad, era suficiente con su alcance orgánico, pero ahora tendrán que pagar por las nuevas políticas de Facebook.

La última actualización de Facebook entorno a sus métricas en Nicaragua, después de la publicación del informe señalan un crecimiento aún mayor.

Según datos obtenidos a través de Javier Ruiz, Consultor regional que trabaja para Best Marketing Talent, una academia especializada en Mercadeo digital y tendencias de publicidad digital describen que en Nicaragua hay 2.8 millones de usuarios de Facebook, de los cuales un 68% (1.9 millones de usuarios) se encuentran en Managua.

Este año hay que considerar una descentralización de los usuarios de Facebook en Managua a pesar de que este centro geográfico aglomera la mayor cantidad de perfiles. A inicios de 2017, según los datos proporcionados por Facebook, Managua y sus alrededores contaba con 1.8 millones de usuarios de un total de 2.2 millones en el país.

Lo más curioso de la audiencia nicaragüense es cómo rellenan los datos de su estado civil. Según los datos de Ruiz, 230 mil se describen casados, 360 mil solteros, 43 mil comprometidos y 2 millones no especifican su estado.

Los segmentos por edad que usa Facebook en el país se describen de la siguiente forma:

13-18 (570 mil usuarios)

19-25 (680 mil usuarios)

26-24 (570 mil usuarios)

35-44 (124 mil usuarios)

45-54 (120 mil usuarios)

55 a más (84 mil usuarios)

Facebook aún domina la comunicación en el mundo con un total de usuarios que sube un 15% cada año para alcanzar casi 2,170 mil millones de usuarios a comienzos de 2018.

Usuarios de Instagram

Por primera vez se muestran datos públicos sobre la cantidad de nicaragüenses que usa Instagram. Según el informe “Panorama digital global 2018”, en Nicaragua hay 470,000 perfiles activos por mes en la red social de fotografías, lo que representa el 8% de los nicaragüenses. Los datos presentados dejan claro que las mujeres usan más la red social con un 54% y los hombres con un 46%.

“Me parece muy conservador el número del informe, me da la impresión que hay más usuarios de Instagram en Nicaragua. Los datos sirven de base para describir que las marcas cada vez están apostando a un público joven. Las empresas están invirtiendo su tiempo y sus estrategias en Instagram porque es una red social más diversa, más visual y más entretenida”, dijo la experta en Marketing Digital Sara Avilés.

Avilés dijo que las marcas que están integrando Instagram en Nicaragua son las empresas de productos de belleza, ropa, cosmético donde se ha situado como mayor consumidor a las mujeres.

“Instagram seguirá creciendo en Nicaragua y marca una oportunidad para fotógrafos profesionales. El sector de la fotografía será más importante cada día para gestionar la comunicación digital en esta red social”, explica Carmen Cuadra, directora y desarrolladora de negocios en WSI Nicaragua.

Cuadra señala que lo importante de Instagram son los negocios y para sacarle provecho tienen que optimizar las mejores fotos, así podrán tener la atención de sus clientes.

Recordemos que a finales de 2017, Instagram anunció que en el mundo tenía 800 millones de usuarios activos al mes y 500 millones de usuarios diarios.

Penetración a Internet

El informe “Panorama digital global 2018” señaló que hay 2.7 millones de usuarios nicaragüenses con acceso a Internet de una población estimada en 6.2 habitantes. De 2017 a 2018 hubo un aumento significativo, ya que el acceso a Internet en el país creció un 23%, según describe la publicación.

“Con el crecimiento de la penetración a Internet en Nicaragua abre nuevos desafíos a las empresas porque tienen que invertir en personal calificado para mejorar prácticas de posicionamiento en Google e ir pensando en comercio electrónico”, dijo Carmen Cuadra, directora y desarrolladora de negocios en WSI Nicaragua.

Cuadra señala que las empresas deben contratar expertos en Marketing digital. Si tienen personal para llevar la contabilidad deben tener un equipo que desarrolle la comunicación digital, solo así habrá mejores resultados.

Para 2018, los teléfonos móviles toman mayor protagonismo. La conexión de los nicaragüenses a Internet desde dispositivos móviles es de un 40% (2,500,000 usuarios), sigue describiendo el informe.

En general, la conexión a Internet a través de diferentes dispositivos está marcada por un 49% de computadoras, 48% teléfonos móviles, 3% tabletas y 0.9% por otros servicios.

El informe ubica a El Nuevo Diario como el tercer sitio más importante de Nicaragua teniendo en cuenta el ranking de Alexa, un medidor de datos de navegación en tiempo real. En el ranking se valoró el tiempo de estadía de un usuario y el rebote de clics a diferentes páginas en un mismo sitio.

El informe mide el pulso de Internet y redes sociales a nivel mundial y segmenta la información por regiones. Entre los datos mundiales describe que en el planeta hay 4,000 millones de personas que utilizan Internet, lo que representa más de la mitad de la población mundial. De 2017 a 2018, hubo 250 millones nuevos usuarios de Internet.

África ha experimentado las tasas de crecimiento más rápidas, con un aumento de la cantidad de usuarios de Internet descrito por un aumento del 20%.

“Gran parte del crecimiento de este año en los usuarios de Internet ha sido impulsado por teléfonos inteligentes y planes de datos móviles más baratos. Más de 200 millones de personas obtuvieron su primer dispositivo móvil en 2017, y dos tercios de los 7,600 millones de habitantes del mundo ahora tienen un teléfono móvil”, describe una publicación de “We Are Social”.

El número de usuarios de Internet en 2018 es de 4,021 millones y el número de usuarios de redes sociales en 2018 es de 3,196 millones, según el informe.