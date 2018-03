5 tips para dar poca información a Facebook

Solo para contextualizar: una investigación periodística del New York Times reveló que con el uso de una aplicación de terceros que prometía hacerte un test de personalidad, se filtró información de 50 millones de cuentas de usuarios estadounidenses para la campaña de Donald Trump.

Aunque esto no nos toca directamente como nicaragüenses sí es necesario que nos demos cuenta de cómo nos afecta la información que cedemos en las redes sociales para que Facebook directamente o sus aplicaciones de terceros accedan a nuestra información.

Además: Más de 15,000 personas pagan con smartphones

Como indican muchos medios de comunicación estadounidenses desde hace algunos años: “vos sos el producto en Facebook y las empresas sus clientes”. La expresión es totalmente válida, pues lo que se vende en la red social es nuestra información para que las empresas nos vendan productos.

Aunque hay un movimiento actualmente que está cobrando fuerza para que las personas borren sus cuentas en la red social, también hay otras formas de protegerte si no estás dispuesto a abandonar por la razón que sea.

1 Información personal en Facebook

La medida más simple es que empecés a borrar la información personal que tengás en tu perfil. Desde si sos hombre o mujer hasta quiénes son tus familiares. Todos esos datos tienen un precio para las empresas, que más tarde te ofrecerán algún producto.

Nicaragua realizará la primera prueba para televisión digital en Managua

2 Desactivá la ubicación

Facebook rastrea tu información incluso cuando no estás usando la aplicación. Estos datos le permiten saber dónde vivís, dónde trabajás, qué calles usás con más frecuencia, qué lugares visitás y hasta cuánto tiempo permanecés en cada sitio.

Una recomendación práctica es que desactivés la ubicación para las aplicaciones que considerés que no necesiten saber dónde estás y principalmente para Facebook desde la pantalla de localización del teléfono.

Ojo, no se trata de desactivar el GPS, aunque también es una opción. Lo mejor sería que vayás directamente a configuración y le quités los privilegios a Facebook para que no use tu ubicación.

Cambridge Analytica niega acusaciones de haber explotado datos de usuarios de Facebook

3 Desactivar apps de terceros

Ya hemos explicado en otros post los peligros de las aplicaciones de terceros. El problema es que muchas de esas apps no se rigen bajo las reglas de Facebook, como ocurrió en el ejemplo de Cambridge Analytica.

Cuando aceptamos esas aplicaciones, no solo estamos dando información personal a terceras empresas, que luego venden esa información, sino que también estamos dando permisos para que obtengan información de nuestros contactos en la red social. Es decir, si tu amigo aceptó una app, también autorizó que sepan quién sos vos y recolecten tus datos. Así que, si ves personas que siguen aceptando esas aplicaciones, también sería buena idea borrarlas por completo.

Para borrar las apps pueden ver este post: Si aceptaste las aplicaciones de Facebook también diste información de tus amigos.

4 Editar las preferencias de anuncios

Como dije antes, y aclaro que no es frase mía, nosotros somos el producto para Facebook, no el cliente. En ese caso es mejor tener claro qué tipo de información puede usar la red social para enviarnos publicidad.

En esta página que te permite configurar tus preferencias de anuncios podés desactivar todas las funciones que facilitan a Facebook enviarte productos o servicios que consideran podrían interesarte.

Incluso, podés encontrar información interesante para saber cómo funciona la red social y por qué te muestra los anuncios que ves en tu timeline.

¿Quieren asustarse un poco? Seleccionen la primera opción, la que dice “Tus Intereses”, para que vean cuánto la red social sabe de ustedes.

Básicamente desactiven todo.

5 Eliminar Facebook

La decisión más radical es la de eliminar tu cuenta en la red social. De hecho es lo que muchos están recomendando, tomando en cuenta que ya nadie está seguro y tu información puede ser usada para elegir a un presidente despreciable.

Así que si han estado valorando mucho esta opción, ya tienen un pretexto más.

Lo que sí hay que tener claro es que en la medida que usés la red social vas a estar dando algún tipo de información, ya sea por artículos que leés o por likes que des.

*Director de www.terabyteni.com