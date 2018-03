Facebook pondrá límites de acceso a datos a los desarrolladores

Facebook ha anunciado que tomará medidas frente a los desarrolladores que tengan acceso a su plataforma. Los datos personales se verán protegidos después de lo ocurrido con Cambridge Analytica. La compañía ha expresado que este tipo de desarrolladores recibirán menos información, se les impedirá el acceso cuando los usuarios dejen de usar la aplicación y tendrán que obtener la aprobación de Facebook para acceder a información más detallada, según se expone esta información en el medio La Vanguardia.

Funcionamiento

Cuando los usuarios inicien sesión en la plataforma, los desarrolladores solo podrán acceder a su nombre en el perfil, su foto y la dirección de correo que utilizan. Para más información como por ejemplo, gustos, experiencias o actividades, los desarrolladores deberán de tener un permiso especial de Facebook. Lo cierto es que no se sabe con exactitud cuán preciso será el control que tenga Facebook sobre su nueva medida, pero se trata de una forma de mejorar la seguridad de sus usuarios.

Si alguna cuenta de Facebook no es utilizada durante tres meses, la plataforma cortará el acceso de manera completa a los desarrolladores sobre dicha cuenta determinada. Este cambio es muy práctico, ya que algunos usuarios no tienen actividad en Facebook, pero sus perfiles son utilizados por plataformas terceras para relacionar la información y no tener que crear un perfil desde cero, como ocurre con Instagram, por ejemplo o algunos juegos para móviles.

Mark Zuckerberg ha sido quien ha publicado esta información de manera oficial para mostrar que Facebook está realmente concienciado de lo ocurrido y que, por tanto, tomará las medidas necesarias para que algo así no vuelva a repetirse. La publicación describe, además, medidas adicionales que Facebook planea tomar para asegurar que los usuarios estén al tanto de lo que sucede con sus datos. Durante el próximo mes, la plataforma colocará una herramienta en la parte superior del muro que servirá para prohibir el acceso a los desarrolladores.

Facebook piensa ponerse las pilas con sus nuevas medidas y trabajará, también, para investigar toda la actividad sospechosa que haya en su plataforma, así como vigilar a las aplicaciones externas que tengan acceso a grandes cantidades de usuarios. La investigación se aplica a los desarrolladores que estuvieron en la plataforma durante o antes del año 2014, cuando Facebook realizó un cambio que limitaba la cantidad de datos a los que tenían acceso.

En aquel momento los desarrolladores podían acceder, incluso, a la información de los amigos de los usuarios a los que accedía, esta fue la forma en la que Cambridge Analytica pudo tener filtrar los datos de más de 50 millones de cuentas. Uno de los principales consejos que se han dado a los usuarios --por cierto básico y sencillo-- es cerrar la sesión de nuestra cuenta una vez que se deja de utilizar la plataforma.