Google apoyará al periodismo digital

El presidente de relaciones estratégicas para Google en Europa, Carlo D’Asaro Biondo, dijo que la empresa considera modificar su servicio de noticias Google News en beneficio de los medios de comunicación digitales, que le han acusado de abusar del dominio de su buscador e impedir su crecimiento.

Este desencuentro quedó en evidencia en el 2014, cuando España se quedó sin Google News en respuesta a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que obligaba a los agregadores de contenido a pagar una tasa a los editores por reproducir su información.

Lo que se espera

El especialista hizo estas declaraciones en una entrevista con el Financial Times, con motivo de su participación en la Conferencia sobre Medios Digitales. Consultado sobre si, además de ayudar a los medios a mejorar su proyección digital, la empresa iba a cambiar sus propias plataformas de noticias, respondió: “Ambas cosas. Quiero hacer más por la prensa y sé que podemos hacer más por la prensa”.

La intervención del directivo en la conferencia en Londres versó sobre el anuncio hecho por la multinacional, que ha llegado a un acuerdo de colaboración con diversos medios de comunicación europeos que incluye una inversión de 150 millones de euros (US$163 millones) en tres años y que tiene como objetivo “dar soporte a un ecosistema de noticias sostenible y promover la innovación”.

Google ha puesto sobre la mesa el llamado plan Digital News Initiative (Iniciativa de noticias digitales), con tres pilares: el desarrollo de productos, financiación de la innovación y formación e investigación. Los participantes iniciales son Les Echos de Francia, FAZ y Die Zeit de Alemania, The Financial Times y The Guardian de Reino Unido, el NRC Group de Países Bajos, El País de España y La Stampa de Italia.

Además de apoyar así a los medios de comunicación digitales, que se han quejado de la competencia que les plantea el buscador, Carlo d’Asaro adelantó que se buscarán más maneras de colaborar con el sector. Aspectos que se estudiarán son, por ejemplo, cómo hacer que Google News se complemente mejor con los medios que requieren un pago para acceder a sus servicios y que se han quejado de que el sistema de búsqueda de Google, basado en la publicidad, les perjudica.

D’Asaro explicó que la empresa también estudia dar peso adicional en sus listas de búsqueda a páginas de noticias con marcas fuertes o especialidad en ciertas áreas, o que son conocidas por sus buenas investigaciones en temas concretos. “Pero seamos claros: no decidimos nosotros, ni Google, ni ningún sector. Decide el consumidor”, advirtió, para añadir: “Si creemos que los consumidores están interesados en diferentes modelos o en modelos de pago, seremos más propensos a desarrollarlos”.

Digital News Initiative llega tras años de desencuentros entre la empresa estadounidense con la industria europea de medios de comunicación (con la que ha tenido enfrentamientos especialmente en Francia, Alemania y España y pocos días después de que la Comisión Europea la haya acusado de abuso de dominio en el buscador.