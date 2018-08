Respalda tus archivos de WhatsApp

WhatsApp anunció que la aplicación dejaría de ocupar espacio de almacenamiento de Google Drive para su respaldo, lo que significa que WhatsApp no devorará una parte de los 5 o 10 GB que tienes disponible en Drive.

El problema es que eliminará todos tus registros antiguos, pero puedes evitarlo.

La aplicación cambiará su forma de almacenar registros e historiales de conversaciones, fotos y multimedia a partir del próximo 12 de noviembre, para dejar de afectar la cantidad de almacenamiento que dispones en Google Drive. No obstante, la aplicación eliminará de forma automática todos los registros de conversaciones que no hayan sido respaldados durante el último año. Si no quieres perderlo, esto es lo que debes hacer:

Sin embargo, para comenzar, es necesario borrar los datos ya existentes, es decir, podrías perder tus conversaciones, fotos, videos, entre otros archivos que te enviaron tus amigos por WhatsApp.

Vale resaltar que esto solo afectará a los usuarios que utilizanWhatsApp en un dispositivo Android, si posees un iPhone no debes preocuparte, ya que tus datos se guardan en iCloud.

Para evitar la pérdida de sus copias de seguridad, recomendamos a los usuarios que realicen una copia de seguridad manual deWhatsApp antes del 12 de noviembre del 2018, señalaron los desarrolladores de la app.

Si no quieres perder tu información, lo único que debes hacer es entrar a los Ajustes de WhatsApp, seleccionar Chats y luego Copia de seguridad. Después debes elegir Guardar en Google Drive y luego la frecuencia con la que se guardan las copias.

Con este truco, todos tus archivos estarán a salvo y no correrás el riesgo de perderlos. De esta forma, seguirás disfrutando de cada uno de tus recuerdos y podrás acceder a ellos cuando quieras, siempre y cuando tengas acceso a Internet.