Bots en Twitter promovieron contenido violento en referéndum, según estudio

Los "bots" generaron y promovieron en Twitter contenido violento dirigido a los partidarios de la independencia de Cataluña en las fechas alrededor del 1 de octubre de 2017, lo que "exacerbó el conflicto social online", según un estudio publicado hoy.

Los "bots", un software que actúa en las redes sociales sin interacción humana y que algunos expertos apuntan que podría estar detrás de hasta un 15 % de las interacciones en Twitter, habrían incrementado la exposición a contenidos "negativos e incendiarios en los sistemas sociales online".

Lea: La gran muralla informática china alcanza Twitter

"Nuestros resultados muestran que los 'bots' sustentan cada facción de la periferia de la estructura de la red social online al dirigirse fundamentalmente a influenciadores humanos", apuntaron los autores del estudio, publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Los 'bots' tendieron a dirigirse a independentistas humanos con mensajes que evocaban sentimientos negativos y asociaban etiquetas con connotaciones negativas", indicó la publicación.

También: Twitter pide opiniones para las nuevas normas contra la incitación al odio

De acuerdo con el estudio llevado a cabo por los investigadores Massimo Stella (Fondazione Bruno Kessler), Emilio Ferrara (USC Information Sciences Institute), y Manlio De Domenico (Fondazione Bruno Kessler), las interacciones "bot a bot" no fueron influidas por la polarización humana en relación al referéndum.

"Esa polarización humana fue capturada sin embargo por las interacciones bot a humano, lo que indica que las interacciones bot a humano promueven contenido generado por humanos, que es susceptible a la polarización", explicaron.

De interés: Twitter no opera en base a ideología política, afirma su presidente ejecutivo

Los investigadores compilaron datos procedentes de Twitter entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, las fechas inmediatamente anteriores y posteriores a la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña promovido por el Gobierno regional y declarado ilegal por la Justicia española.