Predicciones Globales en TMT para el 2019 de Deloitte

Deloitte Global pronostica que los altavoces inteligentes alcanzarán un valor de US$7 mil millones en 2019, convirtiéndose en los dispositivos conectados con mayor crecimiento. Esto, de acuerdo con la 18a edición de las “Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones de Deloitte”.

Hoy en día, los altavoces inteligentes vuelan de las góndolas y venden 164 millones de unidades a un precio promedio de US$43 por unidad. Los ingresos totales de la industria aumentarán un 63%, en comparación con los US$4.3 mil millones de 2018.

Sin embargo, el sector tendrá que superar obstáculos inminentes para alcanzar su potencial de crecimiento total. Las tecnologías de reconocimiento de voz mejoran cada vez más, pero necesitan desarrollar una asistencia lingüística más robusta con el fin de aumentar la inclusividad y la aceptación mundial.

Democratización de la inteligencia artificial

Deloitte también pronostica que en 2019 las compañías aumentarán el uso del software y los servicios de inteligencia artificial (IA) basados en la nube. Entre los negocios que en la actualidad usan IA, el 70% obtendrá las capacidades de IA a través de software empresarial basado en la nube, 65% creará aplicaciones de IA con servicios de desarrollo basados en la nube y, para 2020, la tasa de penetración del software empresarial con IA integrada y los servicios de desarrollo de IA basados en la nube alcanzarán un estimado de 87% y 83%, respectivamente.

“Hasta ahora, los beneficios iniciales de la IA los coleccionan más que todo gigantes tecnológicos con vastos recursos financieros, con fuerte infraestructura de tecnologías de la información (TI) y con capital humano altamente especializado”, indica Paul Sallomi, líder global de la industria de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones de Deloitte. “No obstante, la nube potenciará mayores eficiencias y retornos de inversión y esperamos que estos beneficios se extiendan con rapidez más allá de los pioneros de IA y hacia las empresas en general”.

Gilles Maury, líder de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana explica que: “Este 2019 no es de lanzamiento de nuevos conceptos sino de consolidación y adopción. En tan solo 2 años, la inteligencia artificial (IA) pasó de ser una promesa incierta, a un motor en la transformación de las cadenas de valor. Este año se inicia una democratización de la IA, la cual va a hacer posible gracias a la incorporación de componentes de IA en plataformas de software en operación, y por la puesta a disposición de herramientas ergonómicas para la ejecución de trabajos de análisis de datos que no requieran de perfiles muy expertos”.

Llega la nueva red

Se espera que la quinta generación de la red inalámbrica se difunda a gran escala, que ofrezca conexiones más rápidas a los consumidores y a las empresas y que abra oportunidades de ganancias para las empresas de telecomunicaciones.

Los operadores inalámbricos han inyectado recursos al desarrollo de la red 5G (de hecho, ya 72 operadores realizan pruebas) y Deloitte pronostica que en 2019, un total de 25 operadores inalámbricos lanzarán servicios 5G, una cifra que es posible que se duplique en 2020. Se cree que en 2019 se venderá más de un millón de terminales y esa cantidad deberá aumentar a 15-20 millones de unidades para 2020. También, se espera que en 2019 se vendan un millón de pucks (dispositivo similar a un enrutador que conecta otros dispositivos a la red 5G)/módems 5G.

“La adopción de los dispositivos 5G a gran escala tomará tiempo, pero creemos que 2019 será el punto de inicio para cambios radicales en la industria inalámbrica”, afirma Craig Wigginton, líder global del sector de Telecomunicaciones de Deloitte. “La red 5G podrá incrementar cien veces la capacidad de tráfico y la eficiencia de la red, respecto a 4G, y esto tiene un potencial transformativo en el futuro de la conectividad mundial”.

Gilles Maury, líder de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana comenta: “Aunque no haya estándar global sobre la 5G todavía, y que la demanda de los servicios de IoT (Internet of Things); por ejemplo, para vehículos autónomos o casas inteligentes sea aún moderada, los operadores de telecomunicaciones están empezando una carrera para ir probando implementaciones de la próxima generación de red celular, más que todo en países desarrollados. Sin duda, esta tecnología constituye un nuevo factor de diferenciación que los operadores no quieren dejar pasar y para la cual piensan en invertir temprano”.

Temas adicionales de las Predicciones de TMT para 2019 de Deloitte incluyen:

La conectividad de China alimenta nuevos modelos de negocio digitales. Deloitte prevé que China tendrá redes de telecomunicaciones líderes en el mundo para 2019 y es probable que sea a mediano plazo. Su infraestructura de comunicaciones proporcionará las bases para al menos tres nuevas industrias significativas, cada una de las cuales podrá generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales para 2023.

Apuestas y transmisiones deportivas. Deloitte pronostica que el 60% de los hombres norteamericanos con edades entre los 18 y los 34 años y que ven deportes por televisión también hará apuestas deportivas. Como resultado, alrededor del 40% del consumo televisivo de los hombres que habitan Estados Unidos y tienen entre 25 y 34 años será impulsado por apuestas deportivas.

La impresión en 3D penetrará. Las ventas de impresoras de 3D para empresas, los materiales y los servicios desde grandes compañías públicas superarán los US$2.7 mil millones en 2019 y los US$3 mil millones en 2020, con un crecimiento de un 12.5% anual. La lista de posibles materiales imprimibles en 3D se ha más que duplicado en los últimos 5 años, lo cual (de la mano de otros avances) ha conducido a una recuperación del potencial de crecimiento de la industria.

Los eSports (deportes electrónicos) siguen en aumento. El mercado norteamericano de eSports se expandirá en un 35% potenciado por la publicidad, las licencias de transmisión y las ventas de franquicias. Las franquicias de ligas de eSports de Norteamérica se expandirán en ciudades específicas, con el mismo modelo que siguieron los deportes profesionales.

La radio mantiene su relevancia. Deloitte pronostica que más del 85% de la población adulta escuchará radio, al menos, de forma semanal en el mundo desarrollado (la misma proporción que en 2018); sin embargo, el alcance variará en los países en vías de desarrollo. Combinadas, cerca de 3 mil millones de personas alrededor del mundo escucharán radio cada semana. En Estados Unidos, Deloitte espera que más del 90% de las personas entre 18 y 34 años escuche radio al menos semanalmente en 2019 y es probable que para 2025 destinen más tiempo a escuchar la radio que a ver televisión tradicional.

Evaluación de la computación cuántica. La computación cuántica surgirá como una de las más grandes oportunidades de ingresos por tecnología nueva en la próxima década, pero es poco probable que reemplace a las computadoras clásicas. Se espera que el mercado futuro de computadoras cuánticas sea comparable con el de las supercomputadoras: alrededor de US$50 mil millones anuales para la década de 2030.