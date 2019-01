Límite de reenvío de mensajes de WhatsApp y otros 6 clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.Whatsapp Fake News WhatsApp limita reenvío de mensajes para combatir noticias falsas

La red social de mensajería WhatsApp limitará la capacidad de sus usuarios de reenviar mensajes, a un máximo de cinco conversaciones a la vez, con el objetivo de frenar la difusión de informaciones falsas. En Brasil, la compañía se comprometió a impulsar acciones de combate a contenidos falsos mediante "un control de producto" y la concienciación de los usuarios.

2.Huawei Novedades Huawei comienza la venta en Latinoamérica del P Smart 2019

La fabricante china Huawei inició la venta del P Smart 2019, una nueva versión de su teléfono de gama media que incluye capacidades de sus modelos Pro, como el desbloqueo facial, doble cámara con inteligencia artificial o pantalla FullView.

Esta terminal incluye el "dewdrop", la evolución de tamaño reducido de la pestaña en la parte superior del equipo, Android Pie y la versión de EMUI 9.0.

3.Brasil reconocimiento facial Policía de Río usará reconocimiento facial desde el carnaval

La Policía de Río de Janeiro, estado brasileño azotado por una crisis de violencia, usará cámaras de seguridad con reconocimiento facial a partir del próximo carnaval, que oficialmente se celebrará en los primeros días de marzo. La iniciativa es fruto de una asociación con la empresa de telecomunicaciones Oi y se comenzará a implementar en el turístico barrio de Copacabana.

4.Apple vehículos autónomos Apple reduce en 200 trabajadores sección de vehículos autónomos

Apple redujo en 200 personas la plantilla de su sección de vehículos autónomos en EE.UU., aunque no clarificó si estos empleados fueron despedidos o reasignados a otros departamentos.

La compañía emitió un comunicado en el que dio validez a la información que había publicado el canal financiero CNBC, según la cual 200 empleados del conocido como "Proyecto Titan" abandonaron la sección.

5.Cisco petróleo Cisco insta al sector petrolero a digitalizarse urgentemente

El gigante de las telecomunicaciones Cisco instó a la industria petrolera latinoamericana a sumarse "con urgencia" a la ola de la digitalización que viven otros sectores, como mecanismo para paliar la coyuntura por los precios del crudo.

Durante la "Cisco Oil & Gas Conference" en Bogotá, expertos expusieron que la tecnología puede ayudar al denominado "oro negro", en la crisis que atravesado durante los últimos años como resultado de la sobreoferta mundial.

6.Cuba internet Más de 70.000 cubanos se conectan a internet desde sus hogares

Unos 70.400 cubanos se conectan a día de hoy a internet desde sus hogares, un servicio que ha crecido tímidamente desde su inicio en 2017 frente a la popularidad de la reciente activación de los datos móviles con tecnología 3G, que ya sobrepasa 1,8 millones de clientes en poco más de un mes, según datos recientes de la estatal de telecomunicaciones Etecsa, publicados en un diario oficial.

7.Protección de datos Netflix, Amazon y Apple, acusados de violar norma de datos

La ONG austríaca "Noyb" presentó una queja contra ocho empresas digitales, entre ellas Netflix, Amazon Prime, Apple Music y YouTube, por supuesta "violación estructural" de la normativa comunitaria sobre protección de datos.

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa "None of your business" ("No es asunto tuyo"), es iniciativa del activista Max Schrems, conocido porque una de sus demandas tumbó el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos.