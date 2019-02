Nuevos cursos con énfasis en los digital gratis en Miríadax

Miríadax, la primera plataforma iberoamericana de MOOCs, (por sus siglas en inglés Massive Open Online Courses), en febrero pone a disposición del público en general nuevos cursos en su plataforma abierta enfocados en el entorno y la era digital.

Miríadax es la iniciativa de Telefónica Educación Digital que promueve el acceso a conocimiento libre y gratuito. La plataforma cuenta con más de 4,8 millones de alumnos registrados, 713 cursos, 111 universidades e instituciones educativas adheridas y 3 mil docentes de toda Iberoamérica.

Temáticas de los cursos

Miríadax cuenta con más de 27 temáticas diferentes que van desde el management hasta la filosofía o la astronomía. Los MOOC más solicitados en Miríadax tienen relación con las nuevas tecnologías (lenguajes informáticos, Big Data, ciberseguridad), después con áreas de empresa (marketing, business intelligence, gestión de proyectos) y, también con las habilidades personales o crecimiento personal (coaching, mindfulness, liderazgo, gestión del cambio, etc.).

Entre los cursos relacionados al entorno digital que inician este mes, destacan:

-Narrativa digital: Un curso de seis semanas en las que a través de cinco módulos se busca dotar de habilidades y estrategias para desarrollar la capacidad narrativa, expresarse de manera adecuada desde artículos académicos, materiales, post para blogs o microblogging. De la misma forma, conceptualizará la narrativa digital para integrarla en la actividad personal y laboral así como conocer las herramientas en líneas idóneas para tal fin. El curso inicia el 18 de febrero.

-Oratoria en entornos digitales: iniciará el 18 de febrero. Su objetivo principal es aprender a realizar la comunicación interpersonal de manera eficaz, con claridad, concisión, sencillez, coherencia y naturalidad para alcanzar el mayor impacto posible a través de los nuevos medios digitales y adquirir las competencias básicas interdisciplinares y necesarias para el desarrollo académico y profesional.

-New Media: abordará el paradigma de la comunicación actual 2.0, el entorno New Media y las características de las nuevas formas de comunicación digitales, explicando sus características y ofreciendo herramientas para el entorno profesional, desde las redes sociales, nuevos modelos de negocio a los nuevos hábitos de consumo. El contenido incluye conceptos prácticos enfocados a la gestión estratégica y técnica de la comunicación 2.0 a través de un Social Media Plan y su vocabulario (SEO, SEM, SMO, CPC, CPM), monitorización de resultados, nueva narrativa digital, branding, etc. El curso inicia el 18 de febrero.

-Do It Your Digital. En seis semanas, este curso pretende que el alumno aprenda cómo obtener el máximo beneficio de la web en su negocio, especialmente PYMES. El alumno aprenderá cómo tener éxito en su producto o servicio a través de los nuevos medios digitales para impulsar y acelerar de manera óptima los cambios que nuestra actual sociedad demanda. El curso inicia el 18 de febrero.

Una de las ventajas de los cursos MOOC es que los usuarios pueden ajustar el horario dedicado a su aprendizaje en función de sus necesidades y posibilidades, no teniendo que estar determinado por la rigidez de una formación presencial y formal. Los cursos son totalmente gratis y los interesados solo deben crear su perfil en la plataforma e ingresar para inscribirse.

Miríadax, es una oportunidad de acceso al aprendizaje y a la formación de calidad a través de contenido en línea, que ofrece Telefónica Educación Digital.