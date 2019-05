Crear una nueva empresa, pequeña o grande, hoy en día va más allá de contar con el personal y la infraestructura adecuada, así como de los permisos y trámites legales correspondientes, pues la modernidad nos exige contar con un ecosistema operativo tecnológico acorde a nuestras necesidades.

Las empresas de hoy requieren modelos que les ayuden a echar a andar todo su aparataje tecnológico, a gestionar sus datos y a respaldar su información. En el mercado existen dos alternativas disponibles para las empresas: el on cloud o servicio en la nube y el on premise o “en casa”.

Cualidades

Para comprender mejor cada uno de ellos conversamos con el Value Proposition de Tigo Business Nicaragua, una empresa cuya calidad la respaldan los 20 años de trabajo continuo en nuestro país.

Para iniciar, refirió que hablar de on cloud implica referirnos a los servicios, ya sea como plataforma o como software, que ofrecemos “por medio de una nube corporativa privada, que te ofrece como cliente todos los servicios de computación que requieres y vos no te vas a tener que preocupar en nada, vas a estar respaldado por nuestra marca que hará las operaciones que el cliente requiere”.

Asimismo, dijo que por el lado de on premise, se trata de “equipos físicos que te toca a vos como dueño adquirirlos, administrarlos, implementarlos y darle soporte”.

“Una infraestructura on premise está compuesta por los equipos de comunicación, servidores, dispositivos de seguridad, servicios externos, y todo el conjunto necesario para que tu servicio funcione, por ejemplo si estás implementando una plataforma ERP, estás hablando de que estás adquiriendo un servidor para base de datos, uno para aplicaciones web, un equipo de comunicación que dará acceso a todos tus clientes a ese servicio y talvez un sitio de respaldo, como una cintoteca donde guardarás tu respaldo. Si sos una entidad bancaria se te exige que tengas respaldo de tu información. Todo esto en tu sitio y al cliente le toca administrarlo, mantenerlo y operarlo”, aclaró.

Por lo tanto, el cloud es algo funcional en la nube que alguien más te lo opera, mientras que on premise está en tu local y vos mismo lo administrás.

Beneficios

Al consultarle sobre los beneficios de cada uno de ellos, dijo que depende del proyecto. Detalló que cada proyecto tiene tres líneas básicas: alcance, cronograma de ejecución y presupuesto. A medida que vos diseñás o medís el alcance de tu proyecto vos tenés que focalizar cuál sería tu mejor estrategia y decidir si lo hacés on premise u on cloud.

Por ejemplo, si tenés un sistema de ERP o un servicio web, y este va a suministrar servicio a 1000 usuarios, sabés que tenés que proyectar tu infraestructura para poder dar ese servicio; un servidor con tanta cantidad de RAM, tanto espacio de disco duro y “x” cantidad de procesamiento, y este servidor tiene que tener un sistema de respaldo y una persona que lo opere y todo esto incrementa tu coste total de propiedad.

En cambio, si prestas este servicio on cloud, vos no sabés las cantidad de personas que están haciendo el trabajo y la carpintería, porque vos solo recibís un servicio, es más fácil proyectar este costo que hacer todo el análisis de una estructura local que te puede costar varios miles dólares de una sola vez, mientras que on cloud hacés pagos mensuales o pagos anuales de un servicio que te da todo lo que necesitas de una infraestructura local en una infraestructura en nube.

Ahí podés manejar tu flujo de dinero sin descapitalizarte, sin una inversión muy amplia y los tiempos de implementación son más cortos, por lo que salís más rápido al mercado. “Un ERP normal lo implementás en 3-6 meses dependiendo de la complejidad, a eso sumale la implementación física del hardware; si en cambio lo haces en cloud lo echás a andar en menor tiempo y solo das acceso al usuario y listo no tenés que ver con nada de lo que está debajo, hablando de hardware”, puntualizó.

¿Cuál es más seguro?

El especialista indicó que la seguridad es muy importante y un arma de doble filo hablando de costos, tanto si lo tenés on premise como si lo tenés on cloud.

En el caso de on premise, hay que invertir en sistema de detección de intrusos, sistemas de firewall, de seguridad física, etc, lo que te incrementa costos; lo mismo pasa on cloud pero ahí no depende de vos ese gasto, depende de a quién le estás confiando tu seguridad.

Tenés que ver si tu proveedor tiene un data center certificado (por ejemplo Uptime Instituto Tier 3) o si es un proveedor que tiene ingenieros certificados para darte el soporte idóneo; o si cuenta con alianzas estratégicas con empresas de cyberseguridad, como Widefense, por citar una empresa líder en el ramo; en este caso con Tigo Business sabes que tenés un buen respaldo, no le vas a dar tu seguridad a cualquiera.

¿Cómo se define el alcance que necesitás?

En proyectos on premise tenés que definir un alcance y plantear tus restricciones puesto que puedes generar un muy buen monto en CAPEX y desembolsarlo puede dejarte sin flujo de efectivo; mientras que on cloud podés definir un alcance inicial bajo e ir creciendo de acuerdo a tus necesidades. On cloud podés ir redefiniendo gradualmente y para ello existen esquemas como as-you-grow (crecimiento incremental) y per-use (consumo). No se necesita comprar inicialmente gran infraestructura en cloud, en cambio en físico sí, porque tenés que pensar que esto lo tenés que recuperar en algún momento y no vas a invertir primero un pedacito y después otro pedacito, dejando pendientes que luego te pueden descapitalizar o generar costos dobles.

Un buen punto de partida para definir el alcance on cloud es la cantidad de usuarios y la cantidad de transacciones que se hacen en tu operación, tu partner tecnológico te puede ayudar a generar una métrica para indicar el servicio que más te conviene.

¿Respaldos, son importantes?

Todas las empresas necesitan respaldo porque siempre están latentes los riesgos, seas del rubro que seas, así que vos necesitás que tu partner tecnológico Tigo Business te ayude a minimizar al máximo todos esos riegos. Siempre es necesario tener una estrategia bien definida para que todo riesgo se reduzca y el impacto (y tiempo de recuperación, en caso de ser necesario) sea mínimo.

¿Cómo es el servicio que brindan?

“Nosotros ofrecemos diferentes servicios entre ellos Infraestructura como servicio y sotfware como servicio (por ejemplo herramientas de colaboración). Pero podemos ofrecerte soluciones enfocadas en lo que vos necesités desde video vigilancia, campañas masivas sms para marketing o cobro, hasta proyectos llave mano. Por ejemplo, si sos una empresa que quiere enfocar sus recursos financieros en su giro de negocio y no tiene una partida para comprar servidores para poner todas sus aplicaciones, te ayudamos a definir un pool de recursos de hardware (memoria, procesador y almacenamiento) y te habilitamos un servidor al cual te podrás conectar y hacer todo lo que se te ocurra, hablando de publicación web, tienda virtual, etc”, señala.

Asimismo, asegura que si hablás de una pyme te ofrecen herramientas de colaboración y sistema básico de planificación de recursos (ERP). “En tu día a día utilizás hojas de cálculo o procesadores de texto, pero necesitás licenciamiento para eso, nosotros te ofrecemos herramientas en nubes que es más barato que pagar licencia perpetuas y vas pagando mensualmente por su uso; estamos hablando no solo de herramientas de colaboración que te permiten compartir información sino también de herramientas que te permitan llevar el control de tu empresas, como es el caso del ERP”, apuntó.

Costos

Tigo Business es una empresa regional que tiene valores importantes y dentro de ellos tienen el poner al cliente al centro de todo, el foco es el cliente y sus necesidades, eso es lo que los distingue.

En cuanto a los costos, ellos hacen segmentaciones de clientes y definen el tipo de productos diferenciados que les pueden ofrecer y que obviamente estarán a su alcance, acorde no solo a las necesidades de su empresa sino también al presupuesto con que cuentan.

Pueden ofertar tanto on cloud como on premise, porque son partner de diferentes marcas, por lo que están facultados para ofrecer hardware y software, pero por lo general a las pymes les ofrecen on cloud, para que no inflen su presupuesto.

¿Se puede usar on premise y on cloud a la vez?

El experto asegura que definitivamente es una muy buena estrategia, porque on premise se puede implementar en necesidades meramente regulatorias y on cloud para reducción de costos.

“Las estrategias on premise es más para las empresas más grandes. Una empresa que necesita salir rápido al mercado tiene como mejor opción la nube, que te da planes diferenciados, flexibilidad, salís rápido al mercado, gastás lo menos posible, porque tenés costos iniciales muy bajos y despliegue casi inmediato”, aseveró.

¿Si tengo una empresa pequeña, qué tipo de servicios me podés ofrecer?

Si vas a lanzar tu empresa te proveemos en primera instancia conectividad y hosting, porque vos necesitás conectarte y publicitarte, entonces nosotros ponemos tu web en línea, te hacemos visible digitalmente, con plantillas prediseñadas para que podés editar de la manera más fácil y sencilla y lo pongás a andar rápidamente.

En segunda instancia, te damos herramientas digitales para que podás colaborar con tus compañeros de trabajo y así puedan compartir información en tiempo real. Ahí podemos meter herramientas colaborativas como Microsoft Office o Google Apps, con estas tenés correo electrónico, hojas de calculo, procesadores de texto, bases de datos, presentaciones y formularios. Herramientas que te permitan ser más productivo y manejar mejor la información de tus clientes para ofrecerle tus servicios.

Así que si tenés dudas de cuál sistema se ajusta a tu empresa, consultá con los especialistas de Tigo Business, ellos tienen un plan para cada necesidad, una respuesta para cada inquietud y una solución para cada incógnita. Tu empresa y sus datos deben estar en manos de los expertos y esto solo los encontrás en Tigo Business, con 20 años de respaldo en nuestro país.