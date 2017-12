Walewska Martínez, entre el cine, la radio y los ceviches

Walewska Martínez ha tenido una relación muy estrecha con el mundo del espectáculo, la radio, las pasarelas y la vida culinaria nicaragüense. Desde adolescente se sintió atraída por el mundo del entretenimiento y afirma que el cine es un área que desea explorar.

¿Cómo se define Walewska Martínez?

Pienso que soy una persona muy apegada a mis valores familiares, soy feliz estando con mis sobrinas Montserrat y Chantal, a las que amo con todo mi corazón y son la luz de mis ojos. Soy inquieta, difícilmente me dan vuelta, ahora con el pasar de los años tengo más afilado el olfato para todo, y a pesar de que a veces mis comentarios son un poco ácidos en las redes sociales, pues también tengo mi corazón y me enamoro, tal y como lo estoy ahorita.

¿Cómo iniciaste en los medios de comunicación?

Inicié en Radio Juvenil exactamente un 12 de agosto del año 1995, estudiaba relaciones internacionales en la UAM, pero había algo en mí que me impulsaba a querer estar unida a los medios, y se me dio esta oportunidad, la tomé y acá estamos 22 años después. Luego estudié periodismo y escribí varios artículos con diferentes temas, me gustó muchísimo la prensa escrita alternada con la radio.

¿A qué te dedicás actualmente?

Actualmente tenemos una empresa familiar con mis hermanos Alexia y Ramón; elaboramos todo tipo de productos promocionales, confecciones y bordados, especializados en gran parte en el área textil y en pocos días regresaré los sábados a la radio para conducir un programa con perfil de los años 90, que es la mejor época que he vivido y donde se mencionará la referencia de cada tema, datos generales de cine (en el caso de soundtracks).

Además de la radio, tu pasión en la cocina. Contanos de esta faceta de tu vida

Fijate que específicamente me especializo en mariscos, me encanta aprender a diario algo nuevo, lo último que cociné para mi familia fueron unas canastitas de plátano repletas de camarón al ajillo, y no le he encontrado aún el sabor a otro tipo de carne que no sea el marisco, es tan rico, tan sano y tan sencillo de preparar que todos los días veo frente a mí un buen ceviche o una sopa marinera (mis dos platillos favoritos) no desprecio ninguno y creo que tengo las armas y el conocimiento para criticar y saber cuándo un ceviche es bueno, malo o pésimo, también me gusta la carne de cerdo y ahí paramos de contar.

¿Cómo fue que llegaste a ser gran conocedora de ceviches y su preparación

Pues mi padre (q.e.p.d) estudió su carrera en Perú, que es la cuna del ceviche, y lo veía prepararnos ceviche siempre, con la típica preparación del ceviche peruano, trozos más largos de pescado, rebanadas juliana, con su puntito de picante y una que otra porción de choclo, luego mi papá murió y mi madre se quedó con la tradición que ya él nos había enseñado y comencé a leer sobre los diferentes tipos de ceviche, a experimentar, a elaborarlos, a probarlos con su receta original cocinada por mí y me encantaron, te podría decir que manejo aproximadamente unas 24 recetas de ceviches de diferentes países, que son totalmente diferentes y cada una tiene su encanto y delicia.

¿Qué eventos relacionados al ceviche has realizado?

Desde el año 2011 se me ocurrió organizar un evento donde se destacaran diferentes tipos de este delicioso platillo, pero con el afán que también se conocieran los ceviches extranjeros, y desde entonces realizo el festival del ceviche a nivel nacional y lo he hecho casi por toda Nicaragua, solo me falta el Norte y la Costa Caribe, ya que no lo he realizado en esos lugares por falta de tiempo, pero en esas estamos. Además actualmente hice una importante alianza con el restaurante Capitán Morgan para tener todos los sábados las tardeadas cevicheras de 12 del día a 6 p.m., donde hay excelentes promociones y una variedad de cinco ceviches, más megaceviches y copones cevicheros.

Además produjiste varios eventos y conciertos con tu productora. ¿Qué pasó con esa faceta?

Esa faceta no ha terminado, tengo varios proyectos con artistas de fuera pendientes de realizar, y espero se hagan una realidad para estos últimos meses del año, tengo un show solo para mujeres que traeré desde Venezuela y unos humoristas mexicanos muy buenos y reconocidos con los que estoy conversando y cuadrando su llegada a nuestro país en fechas cercanas.

Tu otra pasión es el cine. Cada año hacés una crítica y predicción de los Óscar. ¿Cómo nace tu interés por el cine?

El cine me encanta porque nací de una cineasta, la primera mujer cineasta y productora nicaragüense es mi madre: Brenda Martínez Saravia, y desde chiquita la vi trabajando en cine, produciendo, dirigiendo, siendo fundadora del Instituto Nicaragüense de Cine, viajando a festivales internacionales por diferentes países del mundo, ahora incursionando como poetisa, y la verdad el cine lo traigo en la sangre, me fascina y es simplemente el séptimo arte que amo y respeto muchísimo.

¿En el tema de las producciones audiovisuales qué proyectos tenés a futuro?

Tengo un proyecto muy bueno a realizar, unos cortos de cine como una versión nicaragüense de la serie Mujeres Asesinas, porque acá no solo los hombres matan, y creo que hay que desmitificar ese aspecto de solo culpar a los hombres, las mujeres también matamos, nos enojamos, nos vengamos, pero somos tres veces más sanguinarias que los hombres, porque hay más rencor y dolor, ya sea por agresiones, humillaciones, vejaciones y abusos, pero todo tiene un límite, y se dan este tipo de acciones, conozco al menos 23 casos de mujeres asesinas en Nicaragua, y me he auxiliado con alguien muy experimentado en la investigación de estos casos que hasta escribió dos libros donde aborda este tema. Aclaro de antemano que no justifico estas acciones, pero es muy difícil salir de un ambiente donde hay violencia sin ser violento y desprenderse de esto es aún más duro.