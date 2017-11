Para La Calle, John Lennon es un gran referente musical, porque además de ser el primer Beatle “fue un tipo histriónico, reverente y ortodoxo”, pero especialmente por su legado pacifista a través de su música.

Tanto su participación con Los Beatles y en su carrera como solista, Lennon influyó musicalmente a muchas agrupaciones y en Nicaragua La Calle es una de las referentes, de hecho fue elegida para representar al país en Beatles Day, evento que se realizó en Guatemala y reunió a las mejores bandas que realizan tributo a Los Beatles, contó Henry Dávila, integrante de la agrupación nicaragüense.

Y para festejar su natalicio (Lennon cumpliría 77 años el 9 de octubre) realizarán un tributo este viernes en Ruta Maya, lo que Dávila define como una noche “lennoniana” y de “Bleatlemanía”

Este concierto cuenta con la participación del Grupo La calle y su invitado costarricense Chris Chacón, quienes interpretarán los temas memorables de Lennon, tales como “Imagine”, “Starting Over”, “Mother”, “Woman”, “Stand by me”, “Across the Universe”, “Come together”, “Don’t let me down”, “Working Class Hero”, “Revolution”, “Give peace a chance”, entre muchos otros éxitos en su etapa Beatle y solitario.

Emblemático

Tanto su música como su vida son inspiradoras. Dávila señala que el clásico “Imagine” en la que Lennon habla de ser un soñador. De compartir un mundo sin religiones ni fronteras y de mutua aceptación. Para en los tiempos actuales, donde el mundo convulsiona, esa música tiene mucha fuerza.

Libro

Parte de la celebración incluye la presentación de la novela “Lennon bajo el Sol”, escrito por José Adiak Montoya.

“El libro aborda una realidad poco imaginable. En la novela Los Beatles son nicaragüenses en un contexto de la época prerrevolución. En la historia John Lennon está empezando y toma el sol en una playa de Pochomil y después se inmiscuye en el proceso revolucionario nicaragüense”, relató Dávila.

Película

A partir de las 8:00 p.m. estaremos presentando en pantalla la película “The Legend” que relata parte de la vida de este gran pensador y pacifista.

