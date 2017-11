Agrupaciones nicaragüenses se preparan para rendirle tributo a la máxima figura del reggae en inglés: Bob Marley. ¿Quién más?

Este tributo se realiza desde hace varios años como una iniciativa del grupo Soul Vibes, de Phillip Montalván, quien se fue a Estados Unidos y ahora todo lo relativo a la música reggae no se realiza con frecuencia.

Actualmente existen otras agrupaciones como 4Reggae Cal-iJah, LecheBurra y ahora Qlion Zion, cuya propuesta es reggae en inglés. “Son músicos de larga trayectoria, sus integrantes en mayoría son profesores de distintas academias y hemos tenido tres años de realizar este evento”, dijo Luis Ocampo, organizador del tributo. También participan en esta edición, Rocco Spencer, de Corn Island.

“Tendremos muchos invitados, músicos con mucha trayectoria desde Cawibe hasta chavalos de 15 años tocando música de Bob Marley. Nunca se ha visto algo así”, declaró Ocampo.

Agregó que “para nosotros Bob Marley es una escuela de música, tanto en el género de reggae que encierra y el jazz, ska, que llegaron a formar su música”.

El concierto tributo a Bob Marley se realizará este sábado en Ruta Maya a partir de las 7:00 p.m.

Profeta del reggae

Bob Marley grabó su primer disco cuando contaba dieciséis años “Judge Not”. En 1963 se forman los Wailers, un grupo que por aquel entonces se dedicaba al ska con Marley, Bunny Livingstone, y Peter Tosh. Su primera canción “Simmer Down” fue número uno en Jamaica, según páginas de biografías consultadas.

Una de sus canciones, “No Woman No Cry” es radiada por todas las emisoras del mundo. El grupo se reestructuró llamándose “Bob Marley and The Wailers”. En la batería Aston Barrett, y al bajo su hermano Carlton, además de un coro de vocalistas llamado “I-Threes”, una de las cuales era su esposa Rita. El primer disco de la nueva formación “Natty Dread” fue un gran éxito.

El 11 de mayo de 1981 Bob Marley fallecía a los 36 años en el hospital Cedros de Líbano, de Miami, Estados Unidos. Su prolífica carrera musical, comparable solo al gran número de hijos que tuvo --trece en total--, le hizo ganarse la consideración de ‘profeta del reggae’. Su cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Nine Miles, donde descansa en un mausoleo.