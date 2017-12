Hace dos años Ale decidió compartir su música con los nicaragüenses y lanzó su tema “Soy feliz”, desde entonces se planteó el reto de cantar públicamente para transmitir mensajes positivos a través de sus canciones.

Con tan solo 16 años, ha participado en discos colectivos, videos artísticos, participaciones especiales en conciertos nacionales e internacionales, campañas sociales, ha realizado covers y los ha compartidos en sus redes sociales, entre otras actividades. Pero se ha llegado la hora de comenzar su carrera como solista con su primer concierto hoy 28 de diciembre en el Restaurante y Pastelería Menier, ubicada en Plaza la Fe de carretera sur.

En esta ocasión estará acompañada por el tecladista Edwin Rayo y como invitados especiales Luis Pastor (su papá); así como su abuelo Luis Enrique Mejía. “He preparado versiones de algunos temas que poco a poco he ido compartiendo en mis redes sociales y son: “Dime” de Gussi & Beto, “Amapola” de Juan Luis Guerra, “Entre Remolinos” de Perrozompopo, “Let It Be” de Lennon & McCartney, “Cant help falling in love with you” de Presley, entre otras”, detalló Ale. La cita es hoy a las 8 p.m. y el costo de la entrada es de 100 córdobas.