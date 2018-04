Nieves Martínez derrochará romanticismo con su voz

Nieves Martínez, el cantante que recientemente celebró su primera década de éxito musical, se presentará este viernes en restaurante Intermezzo del Bosque, como parte del programa de entretenimiento del local. A las 8:00 de la noche dará inicio el show de Martínez, considerado uno de los mejores talentos de la música nacional.

Durante su trayectoria, Nieves Martínez ha formado parte de dúos y de tríos musicales con buen suceso en la farándula nacional, no obstante, decidió probar suerte y aventurarse como solista.

Cabe destacar que el artista, originario de Masaya, nunca estudió canto y confiesa que “lo que hacía era tratar de imitar la voz de los cantantes. No aprendí técnicas de canto ni de modulación. Yo no sé de las técnicas, ni sé cómo se llaman sino que creé mi propio código para llamar a los diferentes tipos de voz, como la que dicen de cabeza, que es la que usamos para hablar y es la que usa Julio Iglesias, por eso dicen que no canta, que platica”.

Además, su sueño era ser químico, sin embargo, reconoce que cuando la música lo atrapó no tuvo escapatoria, se enamoró de ella y no ha podido abandonarla.

Como una de sus particularidades contamos que canta en varios idiomas y ha sido el telonero de grandes artistas internacionales, como Ana Gabriel.

Cabe resaltar, que la presentación musical de Nieves Martínez será completamente gratis.