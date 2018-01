Por tercera vez músicos nicaragüenses realizarán el “Gram Rock Band”, un concierto que ha tenido mucha aceptación entre los asistentes. Según sus protagonistas, la idea es retomar la música de los años 80 y el revuelo de grandes bandas que existieron en la época Hard Rock.

Larry Emerson, organizador y director de la banda, comentó que elementos como Bon Jovi, Aerosmith, Guns N’Roses, Van Halen, Foreigner, Skorpions, eran agrupaciones glamurosas por la estética del vestuario y la particularidad de sus sonidos.

“Aunque no haremos la representación física”, aclaró, sí rendiremos tributo a su música, que es glamurosa, sus sonidos de la batería, la guitarra, el teclado fuerte…” detalló Emerson

Declaró que Glam Rock “tuvo mucha aceptación en Managua y decidimos hacer una tercera edición. Para esta ocasión tenemos nuevas canciones de Totto y Guns N´ Roses para darle un color diferente”. La primera edición se realizó en septiembre y la segunda en noviembre de 2017.

Participan en esta edición Larry Emerson, David Campos, Carlos Baltodano, Luis Ocampo y Edwin Rayo.

“Hoy en día la música es diferente. Es otro ambiente. Ya no se hace ese tipo de música. Las bandas actuales ya no hacen ese tipo de canciones. Los chavalos le ponen oído y reconocen su valor se enamoran de ese estilo. El mercado ha cambiado. No hay baladas y la nueva generación se fija. Son las últimas bandas del rock, Bon Jovi, Aerosmith…son iconos”, comentó Emerson al referirse sobre el legado y el gusto que persiste del rock ochentero en nuevas generaciones.

Será una noche mágica para recordar temas legendarios.

20 años de dedicarse a la música tienen los grupos Persuation y Petit Ball Griss. Se unen para esta ocasión. Preparan tributo a Queen.