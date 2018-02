¿Te has preguntado alguna vez cómo nacen las estrellas? Probablemente no, qué pregunta más rara. Igualmente, aquí están Nadia y Víctor, dos apasionados de la astronomía, para explicártelo. Puede que no suene tan emocionante, pero si lo ves con tus propios ojos resulta espectacular. Y más espectacular aún es descubrir cómo mueren: la cosa va de grandes explosiones, hoyos negros y remanentes de supernova de todos los colores.

La Furgoneta Cósmica es un proyecto de cooperación social que consiste en hacer observaciones astronómicas con un telescopio portátil para transmitir los conocimientos astronómicos actuales y, después de haber experimentado el cielo nocturno con otros ojos, el propio público desarrollará una obra artística colectiva.

Tomá nota

El proyecto está compuesto por un taller de dos sesiones. La primera es una charla y una observación astronómica que tiene una duración de 2 horas y tendrá lugar en Casa de España, el viernes 16 de febrero a las 7:00 p.m.

La segunda sesión es la realización de un taller de cianotipia, el sábado 17 de febrero en las instalaciones del Centro Cultural de España en Nicaragua, a partir de las 11:00 a.m. Cada participante creará una pintura representando una nueva constelación de su invención. La suma de todas las constelaciones formará la obra colectiva final: un mapa del cielo materializado en una instalación.

La actividad es apta para todas las edades, especialmente infantes. Para participar solo deben asistir a los lugares y horas indicadas.

El curso será impartido por Víctor Moreno (España). Estudió física en la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo el grado de doctor en astrofísica por la Universidad de Barcelona. Además, se dedica a la divulgación científica.

Nadia Velilla (España). Cursó la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y cuenta con una maestría en Gestión de Industrias Creativas y Culturales por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.