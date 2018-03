¡Cine, estilo de vida y mar!

La Cinemateca Nacional y en coordinación con Bon Voyage Nicaragua realizarán este sábado la primera edición del San Juan del Sur Surf Film Festival, en el que se proyectarán proyectos audiovisuales que reflejen el amor al deporte, respeto al medioambiente, entre otros enfoques.

“Esta fiesta cinematográfica tendrá lugar el 3 de marzo desde las instalaciones de la Cervecería de San Juan del Sur, dicho festival tiene como tema central el deporte del surf, empoderamiento de la mujer y la preservación del medioambiente, en este se conectarán los diferentes estilos de vida, que harán de esta actividad un evento especial, compartió Christy Castro, responsable de Promoción Audiovisual y Cinematográfica de la Cinemateca Nacional.

Por otro lado, ”Claro Nicaragua, empresa comprometida con el arte y la cultura, se complace en apoyar la primera edición del Surf Films Festival, invitando a todos los nicaragüenses a visitar San Juan del Sur y de paso deleitarse con esta fiesta cinematográfica”, comentó Gilda Tinoco, gerente de Comunicación corporativa y Relaciones Públicas de Claro Nicaragua.

“Desde las 10:00 a.m. los interesados podrán ser parte de diferentes dinámicas a desarrollarse en el transcurso del día del festival, tales como: proyecciones, ponencia, exposiciones fotográficas y música en vivo, todo esto en torno al surf como forma de vida, entre otras sorpresas”, agregó Yaosca Jiménez, de Bon Voyage Nicaragua.

Las cintas

Las cintas centrales de este festival tienen por títulos: “Frío” (2016) J.P. Veillet. (Canadá) 40 min, “Under an Arctic Sky”. (2017) Chris Burkard. (USA) 39 min. “The Church of the Open Sky”. (2017) Nathan Oldfield. (Australia) 54 min.

Cabe destacar que el público nicaragüense podrá participar de forma gratuita y libre al evento.