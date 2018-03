Brújula bacanalera

¡Llegó el verano! Y con él, mucha fiesta, sol y arena, y para que dejés la rutina y te lancés a disfrutar el calor veranero, te traemos propuestas accesibles para que vacacionés con tus amigos, familia, pareja e incluso en solitario, con estas ideas ya no hay más excusas para quedarse en casa.

1 AM:PM Summer

Fest 2018

El intérprete de los famosos temas “Vacaciones” y “Nota de amor”, Wisin, vendrá a Managua este sábado 24 de marzo en el am:pm Summer Fest 2018. El cantante urbano brindará un concierto en el que bailarás al ritmo veranero. Wisin compartirá escenario con los artistas nicaragüenses, JR (INN) y DJ MDogg en el Polideportivo Alexis Argüello. El cantante llegará a Nicaragua como parte de su gira “Victory”, nombre que también le da a su cuarto albúm. ¡Apresurate! Los boletos ya están disponibles en las sucursales am:pm, oficinas de Blü Nicaragua, y en Internet a través de www.tiquetera.events. Los precios son: VIP US$60; preferencial US$40, y gradas US$25, más US$2 por servicios en cada localidad.

2 Festival de verano

Torneos de voleibol, yoga, música electrónica, rap, fiestas con concepto neón, y una relajante barbacoa junto a la piscina, son algunas de las actividades que el Hotel Selina, Granada, ha preparado para esta temporada de calor. A los amantes de la playa, Selina Maderas, les ofrece fiestas con artistas internacionales, sin olvidar el toque nicaragüense. Un dato importante es que para las personas que se hospeden en los hoteles Selina, tendrán entrada gratuita a todos los eventos con los que pasarán unas vacaciones al máximo. El evento “Festival de Verano” se realizará del 28 de marzo al 1 de abril. El costo de las actividades varía entre US$5 hasta US$15 dólares.

3 All White Beach

El verano se vestirá de blanco mañana viernes 23 de marzo en el bacanal “All White Beach”, viví este espectáculo junto a tus amigos o familiares y bailá al ritmo de la agrupación nicaragüense Xolobatucada, los DJ Sheriff y Kruss y en la animación Róger Rivas, serán los encargados de poner el ambiente para arrancar la temporada con las mejores vibras en este show veranero. En la fiesta, se usará como código de vestimenta el color blanco, así que para que no desentonés que no se te olvide asistir con un vestuario acorde a la temática de la velada. El costo del evento es de 100 córdobas, dará inicio a las 8:00 p.m. en 360 Grados, ubicado en Plaza 101.

4 Festival Motor Beach Nicaragua

La gira veranera aún no termina y es que en la playa Aposentillo, en Chinandega se vivirá una experiencia de verano muy diferente a lo tradicional. Los enamorados de las motos, los autos clásicos y personalizados, podrán disfrutar de un torneo de surf, un circuito “dirt track”, así como de presentaciones musicales en las que no faltarán DJs y bandas nacionales, además de actividades deportivas y artísticas. La agenda musical apostará por artistas nicaragüenses, entre ellos: Milly Majuc, Garcín, Revuelta Sonora, Zona 21, Monroy & Surmenage, The Camels Reggae Band, 4Reggae, LecheBurra y los DJ Cerdo, Henry Green y desde España Mr. Fishman. Para los que les gusta vacacionar por varios días habrá hospedaje disponible y si no el festival invita a los asistentes a armar sus casas de campaña, colgar sus hamacas o estacionar sus casas rodantes. El Motor Beach Nicaragua es gratuito y se efectuará del 29 de marzo al 1 de abril de 2018.

5 Pool Party

Si no te gusta el mar, ni la arena podés darte un chapuzón de inicio de Semana Santa mañana viernes, solo tenés que ponerte tu traje de baño, tus chinelas e ir a bailar a Manyaku hostel, ubicado en Colonial Los Robles. En la presentación musical estará acompañando el grupo nicaragüense Anicca y las Mary Muffins DJ´s de España. Además, después del bailongo podés refrescarte con diferentes bebidas y diversos platillos, como menú especial se servirán hamburguesas. El Pool Party arrancará a partir de las 5:00 de la tarde.