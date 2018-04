La agrupación estadounidense Crazy Town se presentará el próximo 4 de mayo en Ron Kon Rolas, Managua, anunció esta semana Extreme Underground Metal Events.

Según el anuncio de los organizadores, la entrada cuesta 28 dólares el día del evento y en preventa 25.

El cupo para este concierto es limitado, así que los organizadores detallaron que venderán “hasta agotar existencias”. Las entradas están a la venta en Ron Kon Rolas.

La agrupación

Esta banda se define por el de Rapcore/Nu Metal. Se formó en Hollywood, Los Ángeles, en el año 1995 por Shifty Shellshock y Epic Mazur (Seth Brooks Binzer y Bret Mazur respectivamente). Se hicieron mundialmente conocidos por su hit “Butterfly”. Ambos descubrieron el hip-hop de jóvenes. Se conocieron en 1995 en un estudio en Hollywood y formaron un grupo llamado en un principio Brimstone Sluggers. Luego en 1999 incorporaron al grupo nuevos miembros y añadieron a sus músicas características del Hardcore Punk y del Nu Metal. Ya concretados lanzan su primer album “The Gift of Game” ese mismo año.

“Fue el llamado de mi vocación en la vida”, comenta Shifty acerca de la formación de Crazy Town. “Crecí escuchando hip hop y punk rock. Crazy Town es como el dibujito Daniel el Terrible, pero prohibido para menores. Queríamos mostrar lo que sucede con los chicos de hoy en día. Quería incorporar rap y rock como nunca se hizo antes. No importa la clase de música que te gusta, quería que disfrutaras de la nuestra”.

Shifty y Epic crecieron escuchando a N.W.A., Cypress Hill y Ice-T, así como también a bandas rockeras como The Cure en el sur de California. Shifty (quien dice ser “como Sid Vicious, Kurt Cobain y Biggie Smalls todos juntos atrapados en un cuerpo”) siempre se escapaba de sus lecciones de música, pero cuando consiguió una copia de Licensed to Ill, de los Beastie Boys, vio un costado del hip hop que lo inspiró para realizar sus propias grabaciones. Mientras tanto, Epic asistió a la escuela secundaria en Cali con Ice Cube, Divine Styler, Everlast y Danny Boy, de House of Pain.